México

Solo el 23% de los mexicanos elabora un presupuesto, advierte Hacienda

María del Carmen Bonilla indicó que pese a los avances en la educación financiera, aún hay rezagos en la aplicación práctica

Por Fernanda López-Castro

Durante la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla, alertó que solo el 23% de los mexicanos realiza un presupuesto personal, por lo que resaltó la importancia de intensificar los esfuerzos en cultura económica y acceso a servicios de financiamiento formal en México.

La representante de Hacienda felicitó los 18 años de trabajo coordinado entre dependencias e instituciones que buscan hacer de México un país con herramientas financieras inclusivas y modernas.

Bonilla subrayó que el avance digital ha abierto posibilidades: en países de ingresos medios y bajos, el 67% de los adultos usa internet y el 86% posee un dispositivo móvil.

Estas condiciones han facilitado el desarrollo y la implementación de plataformas nacionales como Aventuras Financieras y el Portal Nacional de Educación Financiera.

En su intervención, Bonilla detalló que, en colaboración con la Secretaría del Bienestar, a través del programa Sembrando Vida, se diseñó un esquema formativo orientado a fortalecer las capacidades finanzas locales en comunidades rurales. Este proyecto apunta a consolidar el aprendizaje en la gestión de recursos y el acceso a herramientas digitales.

Como parte de la estrategia para generar equidad, el gobierno federal ha promovido la igualdad de género en conjunto con el Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género en las entidades financieras.

En 2025 se publicó la guía Expandiendo la Inclusión Financiera de las Mujeres en México, según lo mencionó la subsecretaria, y se convirtió en referente fuera del país.

Además, se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México y Nacional Financiera para crear un Centro Nacional de Educación Financiera e impulsar formación para pequeñas y medianas empresas.

Bonilla citó datos recientes del Banco Mundial, publicados en el Global Findex Database 2025, donde se muestra que México avanza por encima del promedio regional en acceso a productos financieros formales.

En países de ingreso medio y bajo, el 75% de las personas adultas cuenta con una cuenta bancaria formal. México, pionero en inclusión digital, promueve su uso responsable y la incorporación de servicios financieros móviles.

Un punto clave de la intervención fue la situación del ahorro en los hogares. 

El 43% de la población mexicana ahorra de manera formal, pero un 41% lo hace informalmente, con prevalencia del resguardo en casa. 

Tres de cada 10 mexicanos recurre a deudas para afrontar sus compromisos, lo que traduce un alto nivel de estrés financiero.

A pesar del reconocimiento a los avances institucionales y la colaboración de entidades como el Banco de México y la Secretaría de Educación Pública, persisten desafíos en la salud financiera.

Solo el 38% de la población lleva registro de sus deudas, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024.

En el cierre de su mensaje, Bonilla remarcó que la formación financiera contribuye a una mejor toma de decisiones y gestión de riesgos.

Los planes actuales buscan consolidar una cultura financiera con enfoque digital e inclusión de género, alineada a estándares internacionales.

La Semana Nacional de Educación Financiera busca fortalecer la cultura económica, promover el uso responsable de recursos y avanzar hacia una mayor equidad y bienestar financiero para las familias mexicanas.

