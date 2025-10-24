México

Novia de Eleazar Gómez rompe el silencio sobre la demanda de presunta violencia

La pareja del actor explicó que se enteró de los rumores por la prensa y redes sociales

Por Cinthia Salvador

La pareja del actor explicó
La pareja del actor explicó que se enteró de los rumores por la prensa y redes sociales. (Captura de pantalla YouTube)

La reciente transmisión de La Granja VIP incluyó un momento que llamó bastante la atención del público: la aparición de Miriam Alejandra García, actual pareja de Eleazar Gómez, quien acudió al foro luego de que circularan en redes sociales rumores sobre una supuesta demanda por violencia doméstica.

Adal Ramones presentó a García, quien respondió de manera puntual a estas versiones y negó categóricamente que exista algún procedimiento legal en contra del actor.

La atención del programa estuvo centrada en los acontecimientos posteriores a la última Asamblea, en la que participantes como Kim Shantal, Sandra Itzel y Fabiola Campomanes enfrentaron al actor por sus decisiones estratégicas. La tensión entre los concursantes aumentó al descubrirse que el actor incumplió promesas de no nominación y habría promovido la nominación colectiva de Campomanes.

Durante la Gala del juego de La Salvación, el conductor preguntó a García sobre las publicaciones en redes que hacían referencia a una demanda en contra de Gómez. La invitada explicó que se enteró por la prensa y negó la existencia de dicho proceso.

Miriam aseguró que los rumores
Miriam aseguró que los rumores si le han afectado. (Captura de pantalla TikTok)

“Estoy muy sorprendida, yo me desperté con esta noticia que hubo, yo tengo casi un año de relación con Eleazar y, pues, obviamente el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones sí me afecta”, aseguró. Agregó que personas cercanas a ella se mostraron preocupadas tras la difusión de las versiones, y calificó estas informaciones como falsas y desagradables.

El ambiente tenso en la convivencia dentro de La Granja VIP ha puesto en el centro de la controversia a Eleazar Gómez, especialmente tras la reacción del resto de los participantes. Durante la transmisión, el cantante reconoció el impacto negativo que han tenido sus decisiones: “He estado bastante triste, la energía de La Granja ha estado brutal para mí, nunca creí que tomar una decisión haría que algunos me hicieran mala cara”.

En redes sociales circula una
En redes sociales circula una supuesta demanda en contra de Gómez. La invitada explicó que se enteró por la prensa y negó la existencia de dicho proceso. (Captura: La Granja VIP)

Los panelistas de la emisión analizaron las acciones del actor, atribuyéndole un perfil estratégico y competitivo en el juego, mientras cuestionaban su conducta fuera del foro.

Flor Rubio opinó que “es el reflejo de su personalidad, sí traicionó a Sandra Itzel, y lo que nos demostró es más importante pisotear a los demás que respetar su palabra”.

Por su parte, Rey Grupero sostuvo: “Estamos construyendo un superhéroe, se está convirtiendo en el protagonista, me está encantando porque es el único que está jugando a tope”. Mientras que Linet señaló que el actor “está cavando su tumba, su carrera”.

Temas Relacionados

Eleazar GómezLa Granja VIPmexico-entretenimiento

