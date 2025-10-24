La razón por la que nunca lograrás adelgazar, aun con dieta y ejercicio, si tus niveles de insulina soy muy altos

Muchas veces los cambios de hábitos pueden no ser suficientes para tener un peso saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Sin duda es muy común que existan personas que aseguran no poder bajar de peso, a pesar de haber comenzado a realizar ejercicio y cambios en su alimentación.

Y aunque durante mucho tiempo se ha creído que basta con dejar de comer para perder peso, lo cierto es que la ciencia ha demostado que ningún cambio en la alimentación tendrá el efecto deseado mientras que no existe un elemento bajo control: la insulina.

Y es que mientras los niveles de insulina en tu organismo sean elevados, sin duda bajar de peso será un camino difícil y aquí te contamos la razón.

La insulina tiene un importante impacto en nuestro metabolismo. (Imagen ilustrativa infobae)

Por qué la insulina elevada nos impide pérder peso

La insulina es una hormona clave en el metabolismo y el almacenamiento de energía y cuando los niveles de insulina en sangre se mantienen elevados de manera persistente, el cuerpo tiende a almacenar más grasa y dificulta su utilización como fuente de energía.

Este escenario se presenta con frecuencia en personas con resistencia a la insulina, una condición en la que las células responden de manera deficiente a la insulina y el páncreas produce más para compensar.

Cuando la insulina está alta:

El cuerpo inhibe la descomposición de grasas (lipólisis) y favorece su almacenamiento en el tejido adiposo.

Los ácidos grasos no se liberan fácilmente para ser utilizados como energía, lo que dificulta la pérdida de peso incluso con dieta y ejercicio.

Se puede experimentar hambre frecuente o antojos de alimentos ricos en carbohidratos, lo que puede dificultar la adherencia a planes alimenticios.

Por estos motivos, aunque una persona realice dieta y actividad física, la pérdida de peso será mucho más difícil si los niveles de insulina permanecen constantemente altos.

Balanza y cinta de medir - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo combatir la resistencia a la insulina

Combatir la resistencia a la insulina implica adoptar cambios en el estilo de vida y, cuando es necesario, seguir un tratamiento médico; sin embargo, algunas de las principales estrategias incluyen las siguientes:

Alimentación equilibrada: Priorizar vegetales, proteínas magras, grasas saludables y reducir el consumo de azúcares y carbohidratos refinados. Optar por porciones moderadas y preferir carbohidratos de bajo índice glucémico.

Actividad física regular: Realizar ejercicios aeróbicos (como caminar, nadar o andar en bicicleta) y de fuerza varias veces por semana. El ejercicio mejora la sensibilidad de las células a la insulina.

Pérdida de peso: Bajar de peso, incluso en pequeñas cantidades, puede mejorar considerablemente la sensibilidad a la insulina.

Dormir bien: Mantener un sueño de calidad y cantidad adecuada ayuda a regular las hormonas que influyen en el metabolismo.

Evitar el estrés crónico: Estrategias como meditación, relajación o apoyo psicológico pueden ayudar a controlar los niveles de cortisol, que afectan la glucosa y la insulina.

No fumar: El tabaco interfiere con el metabolismo de la glucosa e incrementa la resistencia a la insulina.

Consultar al médico: En algunos casos, puede ser necesario el uso de medicamentos, como la metformina u otros indicados por un profesional de la salud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas pueden ayudar a recuperar la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades asociadas.