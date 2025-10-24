La Granja VIP EN VIVO hoy 24 de octubre: sigue el reality de TV Azteca al minuto

Este viernes 24 de octubre, los granjeros y peones vivirán otro emocionante día. Incluso, durante la noche se llevará a cabo ‘La traición’, donde el Patrón elegirá salvar a algún nominado y colocará a alguien que no estaba en riesgo en su lugar.

Últimas noticias

México: cotización de apertura del euro hoy 24 de octubre de EUR a MXN Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Becas Benito Juárez: ¿Qué estudiantes cobran hoy viernes 24 de octubre? Continúa el depósito a los beneficiarios de educación media superior directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar

Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos; Kunno asegura que la razón ‘va a sorprender mucho’ El influencer reaccionó a los rumores de que la cantante está embarazada

Resultados del Tris ayer 23 de octubre: ganadores y números premiados El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy