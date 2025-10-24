La Granja VIP EN VIVO hoy 24 de octubre: sigue el reality de TV Azteca al minuto
Te contamos todas las polémicas, dinámicas y lo que debes saber
Por Zurisaddai González
24 Oct, 2025 08:50 a.m. EST
12:49 hsHoy
Este viernes 24 de octubre, los granjeros y peones vivirán otro emocionante día. Incluso, durante la noche se llevará a cabo ‘La traición’, donde el Patrón elegirá salvar a algún nominado y colocará a alguien que no estaba en riesgo en su lugar.
Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea, anticipando una guerra durante los posicionamientos. (Infobae México / Jovani Pérez)