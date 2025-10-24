Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado tendrían prohibido hablar de La Granja VIP

Imagen Televisión habría prohibido a sus conductores hablar de 'La Granja VIP', generando controversia en redes sociales. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En medio del éxito de La Granja VIP, ha comenzado a circular en redes sociales que tres de los conductores más populares de los espectáculos tendrían prohibido hablar sobre el reality show.

El inesperado rumor sobre la supuesta prohibición de mencionar el programa de TV Azteca en los programas de Imagen TV ha encendido el debate en redes sociales y ha generado especulaciones sobre la competencia entre televisoras.

(IG: @lagranjavipmx)

Imagen Televisión habría prohibido hablar de La Granja VIP en la sección de espectáculos

A través de la cuenta de X de ‘La Tía Sandra’, se difundió que los conductores de Imagen Televisión dejarán de referirse al reality show 24/7, lo que podría modificar la dinámica de la conversación pública en torno al programa.

“Me entero que Imagen TV prohibió a sus conductores hablar de ‘La Granja VIP’. Así que en este reality no habrá comentarios de Joanna Vega-Biestro, Ana María y Gustavo”, detalló la cuenta.

Hasta ahora, la información no ha sido confirmada, pero en caso de ocurrir, la medida afectaría a programas de espectáculos como Sale el Sol, pues no darían cobertura ni análisis de uno de los programas que más debate está generando en redes sociales.

Desde su estreno el 12 de octubre, La Granja VIP ha transformado a celebridades en “granjeros” sometidos a exigentes tareas rurales, logrando captar la atención de la audiencia.

(Captura de pantalla)

A tan solo dos semanas de su primera emisión, TV Azteca informó que el reality acumuló más de 15 millones de visualizaciones en streaming y alcanzó picos de poco más de dos millones y medio de espectadores en vivo a través de Azteca Uno, cifras que superaron el debut de La Casa de los Famosos México 3, reality de Televisa.

Internautas reaccionan a supuesta prohibición de Imagen Televisión

En redes sociales, la controversia ha ido en aumento, pues varios usuarios interpretan la decisión como una estrategia para evitar dar visibilidad a la competencia. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son:

“Se van a perder muchísimo chisme, en un mundo tan abierto, poner candados estúpidos es una locura”.

“Si realmente fuera un fracaso La Granja, Imagen no tendría porqué prohibirle a sus conductores que hablen del reality al ser irrelevante”.

“Ridículos, les subiría el raiting, está super y jalando gente de otros países”.

“Entonces a Imagen le harían lo mismo que a los proveedores que comentó Adal”.