México

Joanna Vega-Biestro, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado tendrían prohibido hablar de La Granja VIP

El rumor sobre la restricción a los conductores de espectáculos para mencionar el exitoso reality de TV Azteca ha desatado una ola de teorías

Por Jazmín González

Guardar
Imagen Televisión habría prohibido a
Imagen Televisión habría prohibido a sus conductores hablar de 'La Granja VIP', generando controversia en redes sociales. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En medio del éxito de La Granja VIP, ha comenzado a circular en redes sociales que tres de los conductores más populares de los espectáculos tendrían prohibido hablar sobre el reality show.

El inesperado rumor sobre la supuesta prohibición de mencionar el programa de TV Azteca en los programas de Imagen TV ha encendido el debate en redes sociales y ha generado especulaciones sobre la competencia entre televisoras.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Imagen Televisión habría prohibido hablar de La Granja VIP en la sección de espectáculos

A través de la cuenta de X de ‘La Tía Sandra’, se difundió que los conductores de Imagen Televisión dejarán de referirse al reality show 24/7, lo que podría modificar la dinámica de la conversación pública en torno al programa.

“Me entero que Imagen TV prohibió a sus conductores hablar de ‘La Granja VIP’. Así que en este reality no habrá comentarios de Joanna Vega-Biestro, Ana María y Gustavo”, detalló la cuenta.

Hasta ahora, la información no ha sido confirmada, pero en caso de ocurrir, la medida afectaría a programas de espectáculos como Sale el Sol, pues no darían cobertura ni análisis de uno de los programas que más debate está generando en redes sociales.

Desde su estreno el 12 de octubre, La Granja VIP ha transformado a celebridades en “granjeros” sometidos a exigentes tareas rurales, logrando captar la atención de la audiencia.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

A tan solo dos semanas de su primera emisión, TV Azteca informó que el reality acumuló más de 15 millones de visualizaciones en streaming y alcanzó picos de poco más de dos millones y medio de espectadores en vivo a través de Azteca Uno, cifras que superaron el debut de La Casa de los Famosos México 3, reality de Televisa.

Internautas reaccionan a supuesta prohibición de Imagen Televisión

En redes sociales, la controversia ha ido en aumento, pues varios usuarios interpretan la decisión como una estrategia para evitar dar visibilidad a la competencia. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son:

  • “Se van a perder muchísimo chisme, en un mundo tan abierto, poner candados estúpidos es una locura”.
  • “Si realmente fuera un fracaso La Granja, Imagen no tendría porqué prohibirle a sus conductores que hablen del reality al ser irrelevante”.
  • “Ridículos, les subiría el raiting, está super y jalando gente de otros países”.
  • “Entonces a Imagen le harían lo mismo que a los proveedores que comentó Adal”.

Temas Relacionados

La Granja VIPJoanna Vega-BiestroGustavo Adolfo InfanteAna María AlvaradoTV AztecaImagen Televisiónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Federica Quijano explica por qué reveló su orientación sexual por primera vez en 30 años de carrera

La integrante de Kabah confesó que durante años temió perder a sus hijos adoptivos por no encajar en el modelo tradicional de familia, enfrentando prejuicios y exigencias institucionales inesperadas

Federica Quijano explica por qué

Pastel de tres leches sin horno, un postre fácil de hacer y bajo en grasa

Esta preparación no requiere uso de calor, además de que se usan ingredientes menos saturados

Pastel de tres leches sin

Por esta razón deberías de comer elote con frecuencia

El maíz destaca por su aporte de carbohidratos complejos, fibra y otros nutrientes benéficos para el cuerpo humano

Por esta razón deberías de

Checo Pérez confirma que no estará en el Gran Premio de México 2025 por esta razón

El piloto de Cadillac lamentó que se perderá la carrera de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Checo Pérez confirma que no

La poderosa táctica de Abelito para frenar el bullying en su infancia: “Mira al enanito”

El carismático creador de contenido compartió cómo pudo enfrentar las burlas y fortalecer su identidad desde pequeño

La poderosa táctica de Abelito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguramiento de laboratorio clandestino industrial

Aseguramiento de laboratorio clandestino industrial en Morelos incrementó homicidios en Jiutepec, asegura SSPC estatal

Cae en Michoacán Esmeralda “N”, pareja del líder de Los Blancos de Troya, con 100 mil pesos y metanfetamina

Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del CJNG por extorsión en Edomex

Zhi Dong Zhang, operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa, es entregado a EEUU luego de ser detenido en Cuba

En la cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima: capturan a tres sujetos con arsenal tras operativo en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Federica Quijano explica por qué

Federica Quijano explica por qué reveló su orientación sexual por primera vez en 30 años de carrera

La poderosa táctica de Abelito para frenar el bullying en su infancia: “Mira al enanito”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Lupillo Rivera habría eliminado las fotos de Belinda de su libro tras denuncia de la cantante

La Granja VIP EN VIVO: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación hoy 23 de octubre

DEPORTES

Checo Pérez confirma que no

Checo Pérez confirma que no estará en el Gran Premio de México 2025 por esta razón

Apertura 2025: los equipos que aún no cumplen la regla de minutos menores en Liga MX

Reportan que Martín Anselmi tendría ofertas para regresar a la Liga MX tras abandonar a Cruz Azul

Pitbull Cruz revela cuántas peleas más debería hacer Canelo Álvarez ahora que ya no es campeón: “Es para retirarse bien”

Por qué Aaron Ramsey no ha reportado con Pumas y se ha ausentado de los entrenamientos