Humillan a Emiliano Aguilar en los premios Billboard: “Piensan que esto me va a tumbar”

Emiliano Aguilar denuncia que fue maltratado en los Latin Billboard 2025. (Capturas de pantalla)

Emiliano Aguilar denunció públicamente que fue relegado y maltratado durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en Miami, esto en medio de los rumores de que su carrera estaría siendo bloqueada por la influencia de la familia Aguilar.

A través de varios videos publicados en sus redes sociales, el cantante contó qué fue lo que le pasó al llegar a la premiación, al tiempo que mostró su enojo y juró venganza.

El hijo mayor de Pepe Aguilar relató que al llegar al evento le prometieron un lugar asignado cerca de los demás artistas, pero terminó en una ubicación alejada y sin los beneficios habituales para los invitados destacados.

Emiliano Aguilar, enojado con los Latin Billboard. (Instagram: Emilaino Aguilar)

“Me dijeron que iba a sentar en un lugar y me mandaron hasta la quinta chingad*. Nunca estuve, me tenían mi lugar y mi nombre, y no tenían nada. Así que con todo respeto, chingu*n a su madre a todos los pinches Billboard, la neta, se pasan de verg*”, reclamó Aguilar en un mensaje donde exhibió su frustración.

Las publicaciones de Emiliano Aguilar fueron subiendo de tono a medida que relataba lo sucedido en el evento.

En un segundo video, el cantante reafirmó que el trato recibido no lo desmoralizará, afirmando: “Para toda la gente y toda la raza que piensa que esto me va a tumbar, están muy equivocados... esto nos va a hacer más fuerte. Yo voy a estar en la cima y ustedes me van a estar rogando para que esté ahí. Los voy a mandar a ching*r a su madre. Van a ver, de mí se acuerdan... me van a estar rogando ustedes”, prometió.

Emiliano Aguilar se lanza contra los Latin Billboard y promete venganza: "Me van a estar rogando". (Instagram: Emiliano Aguilar)

En su tercera publicación, Aguilar dejó ver su sospecha sobre la posibilidad de que la situación respondiera a una estrategia deliberada, al asegurar que próximamente compartiría una hoja del evento en la que supuestamente quedaba constancia de cómo debía ser tratado.

“Al rato les voy a poner la hoja donde me dicen cómo me debían de haber tratado”, comentó. Aunque el rapero dijo estar consciente de que aún no es un gran artista como todos los ahí reunidos, dijo haber deseado que los organizadores lo hubieran tratado con mayor dignidad.

“La neta yo quién soy pa’ que me traten así (de bien), pero al menos que me traten con un poquito de dignidad, ¿sí me explico? O sea, también soy un ser humano. O sea, ya sé que hay gente bien famosa y que yo apenas, pues yo qué, ¿no? Pero no se pasen de lanza, la neta", subrayó.

Emiliano Aguilar se lanza contra los Latin Billboard tras humillación. (Instagram: Emiliano Aguilar)

El artista concluyó expresando su decisión de continuar en la música pese a los obstáculos: “Yo voy con todo y me van a rogar, carnal, te lo juro que me van a rogar. Aquí andamos, aquí está un soldado que no se rinde, carnal. Aquí andamos”.

Bloqueo familiar de los Aguilar

En el contexto previo a los premios, Emiliano Aguilar denunció que ha enfrentado intentos de bloqueo en la industria musical que estaría presuntamente encabezado por su propio padre, Pepe Aguilar, y sus hermanos, Leonardo y Ángela Aguilar.

Según sus declaraciones, ellos habrían intervenido ante los organizadores para evitar que asistiera a la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, así como para que su música salga a la luz o sea reproducida.

En entrevista con Javier Ceriani, cuando reveló que sí lo invitaron a los Latin Billboard, Emiliano aclaró que esta situación lo afectó tanto personal como profesionalmente, pero estaba feliz de que finalmente había podido revertir la situación tras una fuerte campaña de apoyo de sus seguidores en redes sociales.

“Había personas que habían impedido que fuera a los Billboard, pues adivinen quién va a ir. Se me hizo, por la gente voy a estar ahí, me quisieron tumbar y no pudieron”, expresó en ese entonces.

El episodio generó una ola de comentarios en redes, donde Emiliano celebró su triunfo personal con una historia de Instagram que llevaba la frase #NoPudieron. El mensaje fue interpretado como una respuesta directa hacia su familia.