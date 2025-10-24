Hermana de Layda Sansores comienza Cuarto Informe del DIF estatal cantando. Foto: DIF estatal Campeche

El Cuarto Informe de Actividades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Campeche fue inaugurado con una interpretación musical por su actual presidenta, Laura Sansores San Román, hermana de la gobernadora Layda Sansores. El evento, celebrado el 24 de octubre, destacó por un formato inusual que atrajo la atención pública.

La ceremonia se caracterizó por convertirse en un “viaje sensorial” que integró música, canto y escena teatral. En palabras del DIF Campeche, este enfoque permitió que “a través de los cinco sentidos, percibamos la sinfonía permanente que muestra el alma de nuestro DIF”. Durante el acto, Laura Sansores afirmó: “Somos color y luz para el que recupera el camino, somos la risa de nuestros adultos mayores que resuena en los oídos o llanto que cala en los huesos. Somos alimento que saborean nuestros niños, o el abrazo que toca el corazón del desprotegido”.

La originalidad del evento generó impacto en redes sociales y fue tema de conversación. Layda Sansores estuvo presente en el evento y, a través de sus redes sociales, expresó su reconocimiento a la labor de su hermana y al equipo del DIF: “¡Qué original!”, escribió. Añadió que cada logro del DIF es “un acto de amor y de esperanza”, subrayando la “sensibilidad y entrega” del personal para asistir a la población vulnerable.

En el informe, Laura Sansores dedicó palabras a Layda Sansores en maya y reconoció a quienes contribuyen de manera anónima: “In kiik li’isik in wóol, mi hermana, me anima, mi hermana me alienta, mi hermana me apoya, mi hermana es mi inspiración. Eso significa esta frase maya que es bellísima. Te amo, Layda”. Además, enfatizó: “Quiero agradecer a todas esas personas que nunca se ven, pero que siempre están en el DIF. A esas manos incansables, generosas que llegan hasta el rincón más escondido de nuestro Estado, para llevar los programas que el DIF necesita entregar”.

Laura Sansores San Román asumió la presidencia honoraria del patronato del DIF Campeche en 2021, con el “compromiso de trabajar por las personas más vulnerables de la entidad”, según información oficial del gobierno estatal. Es hija de Carlos Sansores Pérez y Elsa San Román de Sansores, quienes fueron precursores de la asistencia social en Campeche, de acuerdo con fuentes oficiales.

El evento contó con la presencia de representantes federales y estatales, como María del Rocío García, titular del Sistema Nacional DIF, y Aurora Raleigh, presidenta del Sistema Estatal DIF Tabasco. Según el comunicado del organismo, el informe fue descrito como “un momento inolvidable”.

Las redes sociales y medios de comunicación subrayaron la atención especial que tuvo esta ceremonia por su estilo y por ser protagonizada por una figura cercana a la titular del Ejecutivo estatal, en un contexto en el que Campeche ha atravesado diversas controversias políticas y presupuestarias.