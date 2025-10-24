Gran Premio de México: esta es la ruta gratuita de Metrobús para llegar al evento

Este es el metrobús pequeño eléctrico que ayudó en la Fórmula 1 (X/@MetrobusCDMX)

Durante el 24, 25 y 29 de octubre, se llevará a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la alcaldía Iztacalco, por lo que el Metrobús ofrecerá un servicio temporal para ayudar a los aficionados a llegar.

El servicio Metrobús para el Gran Premio de la Ciudad de México recorre el perímetro del Autódromo Hermanos Rodríguez y esta es la ruta que sigue:

Esta es la ruta que recorre el Metrobús Gratuito CRÉDITO: RosarioCastroE/X

El horario de esta ruta gratuita abarca de las 6:00 a las 19:30 horas, el objetivo de este recorrido es ayudar a los aficionados a acercarse al evento desde las diversas estaciones de transporte público.

Cabe señalar que el Metrobús que recorre esta ruta es conocido como Metrobús Bebé, hay cuatro modelos en el mismo color y forma del Metrobús, pero en versiones mucho más pequeñas, además de que estos autobuses color rojo eran eléctricos, un servicio similar hubo en 2023.

(X/@RosarioCastroE)

Fue en 2021 cuando se estrenó el Metrobús Bebé, pero durante su presentación recorrió Avenida Paseo de la Reforma con dirección a Campo Marte.

Refuerzo de seguridad en Línea 9

La llegada del Gran Premio de México 2025 ha motivado a las autoridades de la Ciudad de México a implementar un operativo especial de seguridad en el Metro CDMX, con énfasis en la Línea 9, que conecta Pantitlán y Tacubaya. Esta medida busca garantizar la protección de los asistentes al evento de Fórmula 1, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

(Gran Premio de la Ciudad de México)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), bajo la dirección de Adrián Rubalcava, anunció a través de un comunicado oficial que la Línea 9 funcionará como una alternativa clave de movilidad para quienes se dirijan a la zona de Ciudad Deportiva, sede de la carrera. El documento precisa que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), se desplegará un operativo especial de seguridad en dicha línea.

El operativo contempla la presencia de elementos de seguridad y personal de vigilancia en las estaciones más próximas al autódromo: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla. El objetivo es reforzar la vigilancia y brindar apoyo a los usuarios que lo requieran durante sus desplazamientos en la red del Metro. Según el boletín oficial, “en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el STC desplegará un operativo especial en la Línea 9, con elementos de seguridad y vigilantes en las estaciones cercanas al autódromo, con el objetivo de reforzar la vigilancia y ofrecer apoyo a las personas que puedan requerirlo mientras viajan en la red”.