Gran Premio de México 2025: detalles del operativo de seguridad y rutas viales alternas

Un despliegue de más de 3 mil 900 policías y alrededor de 400 unidades oficiales se encargará de las labores de resguardo para asegurar una jornada sin incidentes. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El arranque del operativo de seguridad y vialidad para la “Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México 2025” en las inmediaciones e interior del Autódromo Hermanos Rodríguez y del Estadio GNP contará con la movilización de 3 mil 900 integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las acciones estarán activas desde las 6:00 horas del viernes 24 hasta el domingo 26 de octubre, durante todo el desarrollo de las actividades del evento.

La instrucción parte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien ha solicitado garantizar tanto la seguridad como la integridad física y patrimonial de los asistentes y fanáticos que acudirán al evento automovilístico en la alcaldía Iztacalco, uno de los focos más concurridos durante el fin de semana de la competencia.

Para el dispositivo, la SSC desplegará un operativo que, además de los efectivos policiales, utilizará 427 vehículos oficiales, un autobús, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias y dos helicópteros tipo Cóndor. Estas unidades cubrirán tareas de vigilancia, patrullaje, control de accesos y revisión en busca de ilícitos y posibles faltas administrativas.

El dispositivo iniciará a partir de las 06:00 horas del viernes 24 y concluirá el domingo 26 de octubre. (X/ @GPMexico)

Dentro del circuito, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asignará cada día mil 800 elementos adicionales, reforzando seguridad en accesos, gradas y en zonas estratégicas del autódromo, sumando ocho patrullas a su área de influencia.

Al operativo se suman binomios caninos especializados en rastreo de sustancias restringidas y explosivos. Kira, Zory, Zeus, Killer, Randy, Yaky, Kratos y Kali son los perros entrenados que inspeccionarán los accesos del circuito, áreas de alimentos y cajeros automáticos, de forma no invasiva, para detectar posibles amenazas y mantener un entorno seguro tanto para el público como para los equipos participantes.

Además, como todos los años, se pondrá en marcha un operativo especial en los corredores turísticos, gastronómicos y en el Centro Histórico, sitios en los que habrá actividades en torno al evento, para cuidar a todos los visitantes que se darán cita para disfrutar de este magno evento, así como de otras actividades culturales que se ofrecen en la Ciudad. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Rutas alternas para los automovilistas

La SSC ha informado sobre la recomendación de rutas alternativas para minimizar la congestión vial en la zona. Las vías sugeridas son las siguientes:

Norte : Eje 1 Norte Rayón, Eje 2 Norte Manuel González, Eje 3 Norte Ángel Albino Corso y Eje 4 Norte Talismán

Sur : Eje 5 Sur La Purísima, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales y Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa.

Oriente : Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y Anillo Periférico Canal de San Juan.

Poniente: Eje 2 Oriente H Congreso de la Unión, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y avenida Insurgentes.

Se exhorta además a quienes acudan a no descuidar menores o pertenencias de valor y, en caso de emergencia, acudir a los policías más cercanos o contactar al 911. La cobertura especial se extenderá a corredores turísticos y el Centro Histórico, sitios donde también se prevé una alta afluencia relacionada con la competencia y actividades culturales complementarias al evento.