Golpe al huachicol: aseguran 50 mil litros de combustible robado en Coahuila

Un operativo desmanteló una red de robo de combustible en Parras de la Fuente, Coahuila. (Archivo: FGR)

Elementos de la policía de Coahuila dieron a conocer el aseguramiento de 50 mil litros de combustible robado que fue presuntamente sustraído de una toma clandestina en la brecha San Rafael- Talia, en la zona rural del municipio Parras de la Fuente.

Durante el operativo, los agentes estatales sorprendieron a dos hombres originarios de Matamoros, Tamaulipas, identificados como Leonardo “N” y Daniel “N”, ambos de 33 años, en el momento en que extraían combustible de una toma clandestina conectada directamente a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La intervención permitió asegurar una pipa utilizada para la sustracción del hidrocarburo, así como dos tractocamiones que, de acuerdo con las autoridades, estaban destinados al traslado del material robado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que tanto los vehículos como los presuntos responsables quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones pertinentes. Este procedimiento se enmarca en las estrategias de patrullaje e investigación que la corporación estatal mantiene activas para combatir el robo de hidrocarburos, un delito que, según las autoridades, genera pérdidas económicas y riesgos ambientales para la región.

El aseguramiento de los 50 mil litros de combustible no solo impide que el producto ilícito ingrese al mercado negro, sino que también contribuye a mitigar el impacto de las tomas clandestinas en los ductos federales, una problemática que pone en peligro tanto a las comunidades rurales como al entorno natural.

Además, las autoridades de seguridad subrayaron que este tipo de acciones refuerzan la presencia policial en puntos estratégicos del estado, donde se ha detectado actividad relacionada con el huachicoleo y otras prácticas delictivas.

Aseguran más de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila

El pasado 7 de julio el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el aseguramiento de 129 carrotanques ferroviarios que transportaban combustible robado.

El despliegue inició en el municipio de Ramos Arizpe, donde policías estatales alertaron a las fuerzas federales sobre la presencia de varias unidades ferroviarias estacionadas cerca de una estación de tren.

Al inspeccionar el lugar, los agentes localizaron 33 carrotanques que almacenaban un total de 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo. Ninguna de estas unidades contaba con resguardo ni con la documentación que acreditara la legalidad del combustible transportado.

Poco después, en una segunda intervención en Saltillo, se detectaron 96 carrotanques adicionales detenidos sobre las vías férreas. En su interior se hallaron 11 millones 520 mil litros de hidrocarburo, también sin papeles que avalaran su procedencia lícita ni autorización para su traslado.

En ambos casos, el producto asegurado incluía diésel, gasolina y destilado de petróleo.La SSPC confirmó que, ante la ausencia de acreditación legal, se notificó al Ministerio Público Federal, que abrió las carpetas de investigación correspondientes.

Las diligencias buscan esclarecer el origen del combustible, las rutas empleadas para su traslado, la identidad de los responsables y la infraestructura utilizada para el transporte. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con estos hechos.