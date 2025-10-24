Exhiben nuevo método de supuesta estafa en el Metrobús; una joven fue agredida

(X/ @MetrobusCDMX)

Seis meses después de que los ataques por pinchazos en el Metro y Metrobús preocuparan a la población de la Ciudad de México, una joven denunció haber sido víctima de jaloneos por tratar de evitar caer en una estafa.

Una joven identificada como Maggie Martínez relató en redes sociales su experiencia reciente tras haber sido víctima de agresiones físicas dentro del sistema de transporte público de la Ciudad de México al detectar y rechazar lo que describió como una tentativa de estafa.

De acuerdo con lo narrado por la chica, mientras realizaba un transbordo en la estación Etiopía—de la línea 2 (morada) a la línea 3 (verde) del Metrobús—, una mujer de avanzada edad la abordó mostrando unos “papelitos”, presentándolos como cheques e insistiendo en que necesitaba ayuda para cobrar una suma de dinero. “Se veía desesperada, decía que era de Puebla y que no sabía leer”, especificó la joven en su publicación.

La joven señaló un intento de supuesto robo en la línea 3 del metrobús. (FB/JMaggie.MC)

La escena cambió cuando un hombre joven se unió a la conversación, repitiendo el deseo de ayudar pero, tras una oferta de dinero por parte de la señora, la situación se tornó hostil. “Me agarró del brazo, me jaloneó, lo pateé y corrí”, escribió, además expresó temor por la inseguridad cotidiana que enfrentan especialmente las mujeres en la ciudad.

En la foto, se pudo ver el brazo de la joven con ciertos arañazos y marcas de uñas encajadas.

Cómo funciona el fraude del cheque

El incidente revive la preocupación sobre el modus operandi conocido como fraude del cheque, una práctica utilizada desde hace años en diversos puntos de México.

Este engaño suele ejecutarse en lugares con alta afluencia como plazas comerciales, supermercados y vías públicas. El esquema inicia cuando un supuesto adulto mayor pide ayuda para cambiar un cheque; posteriormente, un cómplice se suma simulando ser otro transeúnte dispuesto a auxiliar.

A veces el fraude comienza con un adulto mayor supuestamente desinformado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han advertido que los delincuentes utilizan relatos de emergencia para generar empatía y confianza. Mientras simulan resolver el problema, convencen a la víctima de dejar temporalmente sus pertenencias bajo el resguardo del grupo, con el pretexto de acompañar al adulto mayor a una sucursal bancaria. Tras lograr que la víctima se separe de sus objetos personales, los estafadores abandonan el lugar llevándose todo lo dejado.

Para mitigar riesgos, las autoridades y expertos recomiendanno confiar en las historias que presenten extraños ni dejar pertenencias de valor bajo el resguardo de desconocidos. Sugieren también contactar directamente a agentes de policía cuando se presencie a un adulto mayor en aparente apuro y alertar a personas vulnerables, especialmente de la tercera edad, sobre este tipo de fraude.