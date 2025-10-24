México

Eleazar Gómez pide disculpas a Fabiola Campomanes y ella responde: “Los traidores no los quiere nadie”

El polémico momento sucedió en La Granja VIP

Por Zurisaddai González

En un momento de tensión y sinceridad en La Granja VIP, Eleazar Gómez decidió acercarse a Fabiola Campomanes en el patio para aclarar lo sucedido durante la semana y pedirle disculpas por cualquier malestar que haya causado. El actor, consciente de que podría ser el próximo eliminado, quiso dejar en claro sus intenciones:

“No quiero que te quedes con esa sensación de mí, te quería pedir una disculpas si te lastimé o te hice sentir herida por tu decisión”.

¿Cómo fue la plática?

Fabiola, por su parte, fue clara en su respuesta, destacando que en el reality las decisiones de cada participante tienen consecuencias, pero también resaltó la importancia de la manera en que se actúa:

“No es tu decisión, aquí venimos a jugar un juego donde nuestras decisiones tienen consecuencias en todo, pero más que nada cómo hacemos las cosas. Aquí puedes hacer cosas, pero como lo haces puedes lastimar o no a las personas”.

La actriz recordó que le dolió abrir su corazón a Eleazar y que él haya actuado a sus espaldas, además de sentirse afectada por comentarios sobre su popularidad:

Su frustración llegó al punto de las lágrimas y de asegurar que ella no necesita pasar por situaciones negativas. (Captura de pantalla La Granja VIP)

“Ahí me lastimó que dijera que no tenía seguidores”.

Eleazar interrumpió para aclarar:

En ningún momento intenté pasar por ti, te lo juro por mi vida yo no dije eso. La cosa fue diferente, lo que te dijo Kim no te quedes con eso, eso te lo digo en serio, porque respeto tu carrera, respeto tu persona, todo de ti y te lo juro por mi vida que no dije nada de eso”.

Campomanes también cuestionó la supuesta estrategia de Eleazar para conseguir votos a su favor:

“Aquí me han dicho que tú empezaste a pedir que los votos hacia mí desde que estaban arreglándose en el baño”.

El actor negó la versión:

“Eso no es verdad tampoco, yo no le dije a nadie… Al único que le dije fue a Sergio, le dije: creo que voy a votar por Fabiola y me dijo: ok, es tu juego, pero fue a la única persona que le dije”.

La conversación continuó con Fabiola destacando la importancia del respeto hacia su trayectoria y su persona:

“Duele, pero eso es una falta de respeto, yo entiendo que tú trabajas desde niño, trabajo hace muchos años, me merezco respeto por mí, mi trabajo y trayectoria… Lo que me da coraje es que hagas cosas a las espaldas de las personas en el último momento, tienes que tener más pantalones, eres un hombre porque ya no eres un niño para hacer las cosas así”.

Fabiola Campomanes

Eleazar, insistiendo en su disculpa, concluyó:

“Pues solo quería que supieras eso, que si me voy el domingo no quiero que te quedes con eso”.

En ese momento, La Bea intervino para aclarar la situación respecto a los votos:

“Mira, Eleazar, tú llegaste junto con Manola a tratar de convencerme para que votara por Fabiola… Es algo que de cierta manera me molestó porque los dos querían convencerme y yo estaba de no quiero votar porque no tengo la intención”.

Eleazar reiteró que jamás habría dicho algo inapropiado y que su acercamiento fue únicamente parte del juego:

“Jamás diría algo así, reconozco que me acerqué a La Bea… por lo mismo, porque nos conocemos y dije no”.

La conversación cerró con un momento de reflexión y aprendizaje, donde Fabiola aceptó la disculpa y dejó claro que el respeto y la transparencia son esenciales dentro del juego:

“La disculpa te la acepto, pero no se hace. Tratemos de convivir de la mejor manera, si te quedas y quieres seguir votando por mí, hazlo, no intentes estar convenciendo a la gente”.

