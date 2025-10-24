Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 24 de octubre

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.
Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo andando o con un carro.
Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este viernes 24 de octubre.
En vivo: el estado de las garitas de Tijuana
Garita San Ysidro
Tiempo de espera por automóvil:
General
6 líneas abiertas
1:11 horas
Sentri
12 líneas abiertas
24 minutos
ReadyLane
10 líneas abiertas
1:26 horas
Tiempo de espera caminando:
General
17 líneas abiertas
1:36 horas
ReadyLane
1 línea abierta
8 minutos
Garita Otay Mesa
Tiempo de espera por automóvil:
General
3 líneas abiertas
32 minutos
Sentri
2 líneas abiertas
37 minutos
ReadyLane
3 líneas abiertas
27 minutos
Tiempo de espera caminando:
General
6 líneas abiertas
38 minutos
Garita Chaparral
Tiempo de espera caminando:
General
4 líneas abiertas
48 minutos
ReadyLane
1 línea abierta
8 minutos
¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?
Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.
Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:
Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.
En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.
Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.
En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.