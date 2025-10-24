Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León este 24 de octubre

Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)

El precio de la gasolina y el diésel dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean el valor del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Dichas situaciones generan que los precios de los combustibles cambien constantemente tomando en ocasiones por sorpresa a los usuarios.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados de la gasolina en estados y ciudades. Aquí están los de este 24 de octubre en Nuevo León.

Nuevo León: ¿Cuál es el precio de la gasolina?

El valor de la gasolina regular este día se ubica en 23.363 pesos el litro en promedio.

Mientras que el costo de la gasolina premium de hoy está en 27.065 pesos el litro en promedio.

En cuanto al precio del diésel se vende en 25.708 pesos el litro en promedio.

Cómo se define el precio de la gasolina

El costo de los combustibles puede variar en México debido a una diversidad de factores como el precio de referencia, impuestos y logística.

El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que este se cotiza en dólares a nivel global, por ello, el promedio del valor de la gasolina se modifica respecto al tipo de cambio que se ubique el dólar y el peso.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 se evidenció la influencia de los precios internacionales del petróleo en los combustibles cuando el hidrocarburo cayó hasta tocar cifras históricas, lo que desencadenó que la gasolina registrara costos bajísimos, hasta que el "oro negro" se estabilizó y con ello valor de sus derivados.

Lo mismo ocurrió, pero en un caso contrario, durante el primer semestre del 2022, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon y con ello el costo de las gasolinas en todo el mundo.

Sin embargo, hubo países que se vieron menos afectado debido a distintas medidas, como en México, donde un subsidio aplicado por el Estado mantuvo relativamente estables los precios del combustible.

Dicho subsidio es un estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, que influye directamente en el precio de los combustibles y el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).

Los costos se pueden llegar a modificar también por razones de logística, es decir transporte y almacenaje, si suben los precios de combustible al transportar el petróleo y la gasolina refinada en pipas o por barco, se incrementarán los costos.

Otros de los factores que influyen en los precios de los combustibles se dan por la locación geográfica.

