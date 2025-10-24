México

Chiapas registra sismo de magnitud 4.3

El sismo sucedió a las 16:40 horas, a una distancia de 98 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 18.9 km

Por Infobae Noticias

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

Un sismo de 4.3 de magnitud se registró en el municipio de Mapastepec ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 16:40 horas de este 24 de octubre a 98 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 18.9 km.

El lugar exacto donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 14.712 grados de latitud y -93.415 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo hacer una mochila de la vida?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Rafael Espinoza destacó que su compatriota dejó la vara muy alta

Esto es lo que dijo

La Granja VIP EL VIVO: Eleazar Gómez revela el pacto que tenía con Sandra Itzel la tarde de hoy 24 de octubre

Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Lis Vega siguen en riesgo de ser eliminados

La Granja VIP EL VIVO:

Tributo de Día de Muertos a Rockdrigo González con Amandititita, El Haragán y La Maldita Vecindad GRATIS en CDMX

El icónico músico recibirá un tributo especial con la participación de artistas legendarios y la posibilidad de que Amandititita sorprenda al público con su presencia musical

Tributo de Día de Muertos

Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Fuentes cercanas al caso detallaron a Infobae México que el proceso actual se enfoca en delitos militares

Procesan a sargento señalado por

Con ayuda de ambientalistas Profepa rescata a dos lobos marinos en Isla Consag, en Baja California

La operación permitió asistir a dos ejemplares juveniles: un macho que presentaba una red en el cuello y una hembra con una red en la boca

Con ayuda de ambientalistas Profepa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a sargento señalado por

Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a dos presuntas integrantes durante cateos

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

Cae “La Conta” junto a tres integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas: se les relaciona con el tráfico de armas

ENTRETENIMIENTO

“Esto no sirve”: Ana Bárbara

“Esto no sirve”: Ana Bárbara enfurece en plena presentación por problemas con el audio

La Granja VIP EL VIVO: Eleazar Gómez revela el pacto que tenía con Sandra Itzel la tarde de hoy 24 de octubre

Tributo de Día de Muertos a Rockdrigo González con Amandititita, El Haragán y La Maldita Vecindad GRATIS en CDMX

Novia de Eleazar Gómez revela su verdadera personalidad fuera de La Granja VIP

Usuarios aseguran que censuraron a Rey Grupero tras decir que Sandra Itzel es “un lobo disfrazado de cordero”

DEPORTES

Esto es lo que dijo

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Chivas vs Atlas, cómo quedará el Clásico Tapatío de acuerdo a la IA

¿Quién será el rival de México Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025?

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

Serie Mundial, GP de México, Real Madrid-Barcelona y todos los eventos deportivos del 24 al 26 de octubre