México

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Por Omar López

Guardar
Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

A consecuencia de la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: EstadoIntervención en la estación

Estación afectada: Xola

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

El Metrobús de la CDMX
El Metrobús de la CDMX durante la noche. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Wi-Fi o datos móviles? Profeco dice qué opción es mejor

La Procuraduría explica las diferencias entre ambas alternativas de conexión, destacando ventajas, limitaciones y recomendaciones

¿Wi-Fi o datos móviles? Profeco

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estado de los vuelos en

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 23 de octubre

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estado del AICM EN VIVO:

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 23 de octubre

Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

La calidad del aire en

Esta es la comunidad de Hidalgo que quedará inhabitable tras daños por lluvias

Julio Menchaca confirmó la evacuación vía aérea de 144 habitantes junto a sus mascotas

Esta es la comunidad de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos durante balacera en inmediaciones de primaria en Monterrey

Empresa niega que decomiso histórico de huachicol en Guanajuato sea de gasolina ilegal: “Viene de canales oficiales”

Guerra entre Chapos y Mayos provoca que Sinaloa lidere lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en México

Secretaría de Marina asegura armas largas y municiones en Culiacán: hay 7 detenidos

Quién es José Luis Abarca, exalcalde de Iguala involucrado en el caso Ayotzinapa al que le ratificaron amparo

ENTRETENIMIENTO

El Haragán y Compañía pospone

El Haragán y Compañía pospone de último momento su concierto de este jueves 23 de octubre

La Granja VIP EN VIVO: Lolita Cortés rompe en llanto ante supuesta trampa la tarde de hoy 23 de octubre

Suspenden de manera definitiva concierto de ‘Los Toreros Muertos’ en CDMX

Cuánto podrían costar los boletos para los conciertos de Lorde en México

Hijos de Eugenio Derbez se vuelven virales por baile “vulgar” e “indecente”

DEPORTES

“Totalmente falso”: Ramsey y su

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026

¿Cuál era el salario de Eduardo “Chofis” López, futbolista mexicano que dejó al Club Pachuca?

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1