México

Actualización climática en México este 24 de octubre: previsión detallada por estado

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Por Infobae Noticias

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 24 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 24 de octubre

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país en interacción con la onda tropical núm. 39, que se desplazará al sur de Chiapas, además de divergencia en altura ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Simultáneamente, otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha península.

El flujo de la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerán el noroeste y norte del país, interactuarán con la aproximación de un nuevo frente frío (núm. 10) a la frontera norte de México, condiciones que originarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

A su vez, se prevén vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua.

Canales de baja presión sobre el interior del país aunados al ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y centro de México.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvia en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

Jueves 23 de octubre:

ARCHIVO - El sol se
ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca), Chihuahua (noreste y oeste), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Sonora (este y sureste), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), Michoacán (centro, oeste y sur), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas (Mante y Sur), San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle de Serdán) y Coahuila, Sinaloa, Durango y Nuevo León. Viento del sur de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos: norte y noreste de Chihuahua. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Coahuila. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); viento de componente sur (surada): Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

