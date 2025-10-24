Actualización climática en México este 24 de octubre: previsión detallada por estado

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 24 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 24 de octubre

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país en interacción con la onda tropical núm. 39, que se desplazará al sur de Chiapas, además de divergencia en altura ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Simultáneamente, otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha península.

El flujo de la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerán el noroeste y norte del país, interactuarán con la aproximación de un nuevo frente frío (núm. 10) a la frontera norte de México, condiciones que originarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

A su vez, se prevén vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua.

Canales de baja presión sobre el interior del país aunados al ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y centro de México.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvia en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

Jueves 23 de octubre:

ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca), Chihuahua (noreste y oeste), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Sonora (este y sureste), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), Michoacán (centro, oeste y sur), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas (Mante y Sur), San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle de Serdán) y Coahuila, Sinaloa, Durango y Nuevo León. Viento del sur de 30 a 45 km/h con rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos: norte y noreste de Chihuahua. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Coahuila. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); viento de componente sur (surada): Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.