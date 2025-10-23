México

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Acapulco

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Por Infobae Noticias

Guardar
El sismo ocurrió a las
El sismo ocurrió a las 13:31 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.2 de magnitud en el municipio de Acapulco ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 13:31 de este 23 de octubre a 31 km al noreste de la ciudad y tuvo una profundidad de 40.2 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 17.115 grados de latitud y -99.746 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

Las diferentes formas de medir un mismo fenómeno

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según múltiples factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia universidad, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM

Jorge Arce, vicepresidente de la Asociación de Bancos advirtió que las autoridades deben mantenerse alerta pese a la inoperatividad

CIBanco, Intercam y Vector ya

Ratifican amparo a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, para revisar medida cautelar de prisión preventiva

La resolución judicial obliga a una nueva audiencia para analizar si el exfuncionario debe continuar bajo custodia por presuntas temas de lavado de dinero y delincuencia organizada

Ratifican amparo a José Luis

PAN presenta su nueva app: así es la plataforma digital de Acción Nacional

El partido habilitó una plataforma para teléfonos Iphone y Android

PAN presenta su nueva app:

Hoy No Circula del viernes: qué autos descansan en el Valle de México y de Toluca

Cuáles son los vehículos que no circulan este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del viernes:

Rocha Moya alerta a ciudadanos tras violencia en Culiacán y Mazatlán: “Los delincuentes están en la ciudad”

El titular de la SSC, Omar García Harfuch se reunirá hoy 23 de octubre con el gobernador para reestructurar las estrategias de seguridad

Rocha Moya alerta a ciudadanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

CIBanco, Intercam y Vector ya

CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM

Rocha Moya alerta a ciudadanos tras violencia en Culiacán y Mazatlán: “Los delincuentes están en la ciudad”

911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

Procesan a tres personas que arribaron en avión privado al aeropuerto de Cancún con drogas, dinero y un fusil

Coparmex advierte consecuencias económicas y sociales por guerra del Cártel de Sinaloa: “Simular normalidad debilita la confianza”

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia que fue

Karely Ruiz denuncia que fue estafada tras Stream Fighters 4: así perdió 55 mil pesos de su premio

Ex novia de Sergio Mayer Mori lo desmiente y tacha de narcisista: “No me voy a quedar callada”

Soda Stereo anuncia conciertos en México: fechas, sedes y preventa

Lola Cortés cumple 55 años en “La Granja VIP” y rompe en llanto al recibir una fiesta entre animales, peleas y gritos

¿Sacrificará el premio? Fabiola Campomane amenaza con salir de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México

Shoko Nakajima promete llevar el Grand Prix de Amazonas 2025 a Japón: “Esta vez llego cien veces más fuerte”

Blue Panther anuncia una sorpresa en el ‘Tzompantli de Máscaras’ del CMLL: “Sera algo muy bonito y de respeto”

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025