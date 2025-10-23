México

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Chispazo de este 22 de octubre

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los números ganadores de todos los sorteos de Chispazo han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

03, 07, 09 y 10

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

01, 10, 23 y 26

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna sacará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

