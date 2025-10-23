Monreal alista lineamientos para que diputados de Morena sesionen de forma presencial tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco

Ricardo Monreal en conferencia de prensa, 9 de octubre de 2025. Foto: Cámara de Diputados

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la próxima semana se analizarán los lineamientos y ordenamientos jurídicos para que los legisladores de su partido sesionen de manera presencial, tras las críticas en contra de Cuauhtémoc Blanco, por votar la Ley de Aguas Nacionales mientras jugaba pádel.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el morenista detalló que esta semana solicitó formalmente a los integrantes de su bancada cumplir con su responsabilidad legislativa; in embargo, promoverá que los diputados sesionen de forma presencial “cuando sea indispensable”.

“Hay un llamado de parte mía, para que cumplamos con nuestra responsabilidad en cuanto a los diputados de Morena, con los que yo tengo una responsabilidad de coordinar.

“Y estamos revisando la semana que entra todos los lineamientos y ordenamientos jurídicos para que se haga posible y efectiva la presencia, cuando sea indispensable, de diputados y diputadas en la discusión y aprobación de leyes”, afirmó.

A esto se suma, que de acuerdo con diversos medios de comunicación, esta semana la bancada de Morena en la Cámara de Diputados aprobó que al menos 80 de sus 253 integrantes asistan de forma presencial a las sesiones ordinarias.

Asimismo, según la misma información, se creó una lista con los nombres de los diputados obligados a asistir de forma presencial, entre los cuales destaca Cuauhtémoc Blanco.

El lunes pasado, Monreal Ávila exhortó a los diputados de Morena a ser responsables tras ser cuestionado sobre la actuación del exgobernador de Morelos y exfutbolista, el cual consideró que “no es cualquier cosa” e incluso señaló que hay sanciones económicas por cometer faltas o incumplir con deberes legislativos.

Aseguró que “la mayor parte de los diputados que están a distancia” estudian las iniciativas y se preparan para las sesiones, por lo que confía en su decisión de voto, resaltando que “ya están bastante grandecitos”.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco enfatizó que “hay que hablar con él”, aunque se dijo confiado en que si le preguntaran de qué trata la Ley de Aguas Nacionales, el exfutbolista y también exgobernador de Morelos respondería correctamente.

“Yo creo que sí, por que la lee antes, es muy inteligente Cuauhtémoc. Háblenle y yo escucho”, respondió entre risas al ser cuestionado sobre si lo llamaría para preguntarle sobre la iniciativa.