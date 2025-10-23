México

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de octubre: reanudan servicio en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Por Luz Coello,Anayeli Tapia Sandoval yMariana Campos

01:01 hsHoy

Metro de CDMX permitirá entrada de bicicletas por Paseo Nocturno de Día de Muertos

El programa 'Tu Bici viaja en Metro' opera regularmente los domingos y días festivos

Por Merary Nuñez

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México anunció que permitirá el acceso de bicicletas en todas sus estaciones el sábado 25 de octubre, a partir de las 17:00 horas, como parte del apoyo a la realización del Paseo Nocturno Muévete en Bici, evento alusivo a los festejos del Día de Muertos.

00:18 hsHoy

Reanudan servicio en la Línea 3 del Metro CDMX

La circulación de los trenes en la Línea 3 del Metro CDMX ya se agiliza tras completar las maniobras para retirar a una persona ajena al sistema que se encontraba en la zona de vías. Las autoridades insisten en respetar la línea de seguridad y mantenerse alejados de las vías bajo cualquier circunstancia.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
00:09 hsHoy

Detienen servicio en la Línea 3 del Metro CDMX

El servicio en la Línea 3del Metro de la Ciudad de México permanece momentáneamente detenido por un corte de corriente y maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que ingresó a la zona de vías. Las autoridades reiteran la importancia de respetar la línea de seguridad y permanecer alejados de las vías en todo momento.

"El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 3, se realiza un corte de corriente y maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema, que bajó a zona de vías. Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo desciendas a vías“, publicaron en redes sociales.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
22:16 hsAyer

Afectaciones en el Metrobús CDMX

De acuerdo con el Metrobús CDMX, la Línea 3 presenta afectaciones debido a la presencia de manifestantes, no se ofrece servicio en el tramo Mina - Balderas.

(Captura https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB)
(Captura https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB)
20:47 hsAyer

Línea 3 del Metro reanuda servicio tras rescatar a una persona que cayó a las vías

La mañana de este jueves 23 de octubre, usuarios de la Línea 3 se vieron afectados debido a que una persona cayó a las vías, presuntamente se arrojó al paso del convoy, esto provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Más tarde, informaron que se restableció el servicio.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
14:36 hsAyer

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de la red de transporte público de la capital. (TW MB CDMX)
14:32 hsAyer

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
11:21 hsAyer

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 23 de octubre.

