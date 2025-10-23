Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de octubre: reanudan servicio en la Línea 3

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México anunció que permitirá el acceso de bicicletas en todas sus estaciones el sábado 25 de octubre, a partir de las 17:00 horas, como parte del apoyo a la realización del Paseo Nocturno Muévete en Bici, evento alusivo a los festejos del Día de Muertos.
La circulación de los trenes en la Línea 3 del Metro CDMX ya se agiliza tras completar las maniobras para retirar a una persona ajena al sistema que se encontraba en la zona de vías. Las autoridades insisten en respetar la línea de seguridad y mantenerse alejados de las vías bajo cualquier circunstancia.
El servicio en la Línea 3del Metro de la Ciudad de México permanece momentáneamente detenido por un corte de corriente y maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que ingresó a la zona de vías. Las autoridades reiteran la importancia de respetar la línea de seguridad y permanecer alejados de las vías en todo momento.
De acuerdo con el Metrobús CDMX, la Línea 3 presenta afectaciones debido a la presencia de manifestantes, no se ofrece servicio en el tramo Mina - Balderas.
La mañana de este jueves 23 de octubre, usuarios de la Línea 3 se vieron afectados debido a que una persona cayó a las vías, presuntamente se arrojó al paso del convoy, esto provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.
Más tarde, informaron que se restableció el servicio.
