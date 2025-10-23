Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de octubre: reanudan servicio en la Línea 3

Detienen servicio en la Línea 3 del Metro CDMX

El servicio en la Línea 3del Metro de la Ciudad de México permanece momentáneamente detenido por un corte de corriente y maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que ingresó a la zona de vías. Las autoridades reiteran la importancia de respetar la línea de seguridad y permanecer alejados de las vías en todo momento.