Loret de Mola acusa a Sheinbaum de “mentir” por decir que no hay nuevos impuestos: “Le urge dinero”

Loret de Mola recordó que Sheinbaum declaró en su conferencia de prensa matutina que no había más impuestos a los contribuyentes, sino que había una actualización en algunos impuestos que no habían existido

Por Miguel Flores

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes 20 de octubre. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera en su conferencia de prensa matutina del pasado miércoles que no había nuevos impuestos para los ciudadanos, el periodista Carlos Loret de Mola la contradijo, y señaló que su afirmación era mentira.

Fue el mismo miércoles por la noche, en su programa noticioso en el medio Latinus, que Loret de Mola recordó que Sheinbaum era científica, y sabía perfectamente qué era un impuesto, y que sabía que estaba mintiendo cuando dice que no hay nuevos impuestos.

“Dijo la presidenta textualmente: no es que haya nuevos impuestos, es una actualización de impuestos que no habían existido. Por favor, que no nos engañe, le subieron a los refrescos, a las bebidas azucaradas, a los sueros con electrolitos, le subieron a los videojuegos, a las entradas de las zonas arqueológicas, hasta al museo de Antropología, le subieron a permisos y trámites migratorios, bueno, hasta le subieron a lo que se cobra por lo que uno ahorra”, dijo el comunicador.

Expuso que dejaría algo muy claro, algo que no querían decir a la ciudadanía: que la prioridad del gobierno de Sheinbaum no es terminar con la violencia, ni con la corrupción, sino tener dinero.

El periodista Carlos Loret de
El periodista Carlos Loret de Mola contradice al presidente López Obrador asegura que en su gobierno no se toma acción hasta que él dé la orden (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

“Le urge dinero, necesita mucho dinero, ¿Y para qué necesita tanto dinero? Pues para lo que sí es la prioridad de este gobierno: ganar las elecciones, y eso cuesta, porque su éxito electoral se basa en repartir dinero, ¿Cuánto? Pues nada más los programas sociales cuestan 850 mil millones de pesos al año“, explicó.

Dijo que, además, hay que sumar lo que cuesta mantener las obras que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mismas que, se sabe, no dejan dinero, sino al contrario, quitan dinero.

Mencionó a la refinería de Dos Bocas, a la que “hay que seguirle metiendo”. También mencionó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); el Tren Maya y Mexicana de Aviación.

“De algún lado tiene que salir el dinero ¿Y de dónde quieren sacarlo? De todos lados, de quien se deje ¿Apoco no ha notado usted que todo ha ido subiendo, y cada vez sale más caro vivir en nuestro país?“, dijo el periodista.

Latas de refresco (Freepik)
Latas de refresco (Freepik)

El pasado miércoles, Sheinbaum declaró ante medios de comunicación, en su conferencia de prensa matutina, que no había más impuestos a los contribuyentes, sino que había una actualización en algunos impuestos que no habían existido, y señaló que lo único que podría afectar a la población es el impuesto al refresco, que ha dicho en anteriores ocasiones, no busca recaudar, sino evitar que se consuma para cuidar la salud de la ciudadanía.

