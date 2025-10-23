La Granja VIP EN VIVO: continúa la tensión entre Lis Vega y Sandra Itzel la tarde de hoy 23 de octubre

Lolita Cortés y Fabiola Campomanes descubren cómo tener agua caliente en el granero, pero duda que sus compañeros se alegren.
La excrítica de La Academia comentó con el resto de los granjeros que había descubierto una fórmula para conseguir bañarse con agua caliente en el granero, debido a que sintió algunos comentarios “fuera de lugar”, le comentó a Campomanes que dudaba que todos se hayan alegrado.
En los últimos días, Sergio Mayer Mori ha dejado de tener la completa aprobación del público tras realizar algunos comentarios sobre su ex pareja, Nátalia Subtil, y su hija Mila.
Mientras hacía ejercicio, ‘El Patrón’ externó para las cámaras sus deseos de que Eleazar Gómez sea eliminado de la competencia, asegurando que le gustaría estar “al final de la plancha” con él. Sin embargo, en caso de que ambos permanezcan en la competencia, advirtió que el actor conocerá otra versión de él.
Bedido a que ambas granjeras están nominadas, Lis Vega se sinceró con Lolita Cortés sobre las actitudes de su compañera, señalando que busca estar cerca de todos para lograr ser salvada de la eliminación.
De acuerdo con algunas encuestas de redes sociales, el participante con menos votos es Eleazar Gómez, pero la ex de Adrián Di Monte también se encuentra en peligro.
Ellos son los granjeros nominados:
Sergio Mayer Mori ha generado una oleada de comentarios negativos y positivos durante su participación en La granja VIP, los cuales se han ido intensificando luego de que el joven actor se enteró de que compartiría habitación con César Doroteo.