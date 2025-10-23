México

La Granja VIP EN VIVO: continúa la tensión entre Lis Vega y Sandra Itzel la tarde de hoy 23 de octubre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: sigue el debate entre los granjeros tras la segunda nominación

Por Jazmín González

La Granja VIP EN VIVO
La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 23 de octubre. (Captura: La Granja VIP)
22:05 hsHoy

Lolita Cortés y Fabiola Campomanes descubren cómo tener agua caliente en el granero, pero duda que sus compañeros se alegren.

La excrítica de La Academia comentó con el resto de los granjeros que había descubierto una fórmula para conseguir bañarse con agua caliente en el granero, debido a que sintió algunos comentarios “fuera de lugar”, le comentó a Campomanes que dudaba que todos se hayan alegrado.

21:41 hsHoy

Tunden a Sergio Mayer Mori por decir que le “enjaretaron” a su hija a los 17 años

El hijo de Bárbara Mori ha abordado el tema de su ex relación con Nátalia Subtil en más de una ocasión, lo que le ha valido varias críticas

Por Jazmín González

Usuarios tacharon de "desafortunado" el
Usuarios tacharon de "desafortunado" el comentario del actor sobre su hija. (Instagram / La Granja VIP)

En los últimos días, Sergio Mayer Mori ha dejado de tener la completa aprobación del público tras realizar algunos comentarios sobre su ex pareja, Nátalia Subtil, y su hija Mila.

Leer la nota completa
20:52 hsHoy

‘El Patrón’ quiere sacar a Eleazar Gómez

Mientras hacía ejercicio, ‘El Patrón’ externó para las cámaras sus deseos de que Eleazar Gómez sea eliminado de la competencia, asegurando que le gustaría estar “al final de la plancha” con él. Sin embargo, en caso de que ambos permanezcan en la competencia, advirtió que el actor conocerá otra versión de él.

20:38 hsHoy

Lis Vega desaprueba la actitud de Sandra Itzel tras estar nominada

Bedido a que ambas granjeras están nominadas, Lis Vega se sinceró con Lolita Cortés sobre las actitudes de su compañera, señalando que busca estar cerca de todos para lograr ser salvada de la eliminación.

De acuerdo con algunas encuestas de redes sociales, el participante con menos votos es Eleazar Gómez, pero la ex de Adrián Di Monte también se encuentra en peligro.

20:35 hsHoy

Ellos son los granjeros nominados:

  • Lis Vega
  • Alberto del Río ‘El Patrón’
  • Sandra Itzel
  • Eleazar Gómez
20:34 hsHoy

Sergio Mayer justifica la soberbia de su hijo en La Granja VIP y asegura que está trabajando su humildad

El creador de “Solo para Mujeres” defendió a su hijo de las críticas, asegurando que tiene una personalidad fuerte y segura

Por Jazmín González

Sergio Mayer defiende a su
Sergio Mayer defiende a su hijo y rechaza acusaciones de homofobia. Foto: Instagram @sergiomayerb / @smayermori

Sergio Mayer Mori ha generado una oleada de comentarios negativos y positivos durante su participación en La granja VIP, los cuales se han ido intensificando luego de que el joven actor se enteró de que compartiría habitación con César Doroteo.

Leer la nota completa

