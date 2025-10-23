La Granja VIP EN VIVO: continúa la tensión entre Lis Vega y Sandra Itzel la tarde de hoy 23 de octubre

Sergio Mayer Mori ha generado una oleada de comentarios negativos y positivos durante su participación en La granja VIP , los cuales se han ido intensificando luego de que el joven actor se enteró de que compartiría habitación con César Doroteo.

De acuerdo con algunas encuestas de redes sociales, el participante con menos votos es Eleazar Gómez , pero la ex de Adrián Di Monte también se encuentra en peligro.

Bedido a que ambas granjeras están nominadas, Lis Vega se sinceró con Lolita Cortés sobre las actitudes de su compañera, señalando que busca estar cerca de todos para lograr ser salvada de la eliminación.

Mientras hacía ejercicio, ‘El Patrón’ externó para las cámaras sus deseos de que Eleazar Gómez sea eliminado de la competencia, asegurando que le gustaría estar “al final de la plancha” con él. Sin embargo, en caso de que ambos permanezcan en la competencia, advirtió que el actor conocerá otra versión de él.

En los últimos días, Sergio Mayer Mori ha dejado de tener la completa aprobación del público tras realizar algunos comentarios sobre su ex pareja, Nátalia Subtil , y su hija Mila.

La excrítica de La Academia comentó con el resto de los granjeros que había descubierto una fórmula para conseguir bañarse con agua caliente en el granero, debido a que sintió algunos comentarios “fuera de lugar”, le comentó a Campomanes que dudaba que todos se hayan alegrado.

Lolita Cortés y Fabiola Campomanes descubren cómo tener agua caliente en el granero, pero duda que sus compañeros se alegren.

Últimas noticias

Arturo Ávila responde a video de Alessandra Rojo de la Vega acerca de cuestionamientos sobre su gestión Respecto a Monreal. “A mí él no me manda a hacer absolutamente nada. Si alguien me manda es el pueblo de México

Excolaborador de Omar Fayad es detenido por presunta venta ilícita de helicópteros del estado Martiniano “N” fue oficial mayor del gobierno del actual Embajador de México en Noruega durante los años 2016 y 2022

Las indisciplinas que marcaron el paso de la Chofis López por Chivas y Pachuca Fiestas privadas, sanciones internas y salidas inesperadas definieron el recorrido de Eduardo López en dos clubes históricos

Alex Sirvent quiere que su hermana Paty de Jeans se reconcilie con JNS y den concierto juntas: “El amor lo logrará” El cantante de Mercurio compartió su anhelo de que la música y el cariño logren unir a su hermana Paty Sirvent con Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López en un reencuentro