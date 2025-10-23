México

Joven abogada mexicana causa polémica al confesar que odia su carrera pese a graduarse con honores: “Me siento inútil”

Carla Benítez compartió que, aunque se graduó con honores, nunca se sintió identificada con su profesión y busca nuevos rumbos

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La historia de Carla Benítez
La historia de Carla Benítez refleja el desencanto de una generación que prioriza la felicidad personal sobre los títulos académicos.

Una joven abogada mexicana llamada Carla Benítez, de 27 años, ha generado un fuerte debate en redes sociales tras admitir que, a pesar de haberse graduado con los más altos reconocimientos académicos, no siente ninguna motivación por ejercer su profesión. Su historia se ha convertido en un símbolo del desencanto profesional que viven miles de jóvenes en México y América Latina.

Benítez, quien comparte contenido en TikTok bajo el usuario @carlabenitez583, sorprendió a su audiencia al revelar que haber estudiado Derecho no le ha dejado satisfacción personal ni laboral. “Terminé la carrera con promedio de excelencia, pero eso no significa nada. Me siento completamente inútil”, confesó en un video que rápidamente se volvió viral.

En cuestión de horas, el clip alcanzó cientos de miles de reproducciones y miles de comentarios, convirtiéndose en un reflejo generacional de frustración. Más allá del tono autocrítico de Carla, su testimonio puso sobre la mesa un tema que incomoda a muchos: el peso cultural que aún se le da a los títulos universitarios frente a la búsqueda de la felicidad y la vocación.

Carla Benítez compartió que, aunque
Carla Benítez compartió que, aunque se graduó con honores, nunca se sintió identificada con su profesión y busca nuevos rumbos.

La joven explicó que comenzó la licenciatura en un momento personal difícil y que, aunque logró graduarse con honores, nunca se sintió conectada con el Derecho. “No me interesa ejercer, ni siquiera me gusta la política ni nada relacionado con eso”, comentó con total honestidad.

El video dividió opiniones entre los usuarios. Algunos la acusaron de “malagradecida” por tener una oportunidad educativa que muchos no pueden costear, mientras que otros se identificaron plenamente con su historia. “También terminé mi carrera con buen promedio y jamás la ejercí. Pensé que era la única”, escribió una usuaria en los comentarios. Otro internauta señaló: “Me titulé en Derecho, pero terminé dedicándome a otra cosa que realmente amo. Te entiendo completamente”.

El caso de Carla Benítez ilustra una problemática creciente entre los jóvenes profesionales: la disonancia entre los estudios elegidos y las verdaderas pasiones personales. En un mercado laboral cada vez más cambiante, muchos sienten que un título universitario ya no garantiza el éxito ni la satisfacción profesional.

Carla Benítez, licenciada en Derecho con honores, se volvió viral al confesar que no ejerce. Crédito: TikTok / carlabenitez583

Psicólogos y especialistas en orientación vocacional han señalado que este fenómeno se ha incrementado en los últimos años. La presión social por elegir “carreras seguras” o “bien vistas” lleva a que muchos jóvenes se alejen de sus verdaderas inclinaciones, lo que desemboca en frustración, ansiedad y, en algunos casos, abandono profesional.

“Me llena de orgullo haber terminado una carrera difícil, pero no me veo trabajando en eso. Hoy busco reencontrarme y hacer algo que realmente me apasione”, concluyó Benítez en un video posterior, donde agradeció el apoyo recibido.

Temas Relacionados

Carla Benítezderechoabogadaviralmexico-virales

Más Noticias

CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM

Jorge Arce, vicepresidente de la Asociación de Bancos advirtió que las autoridades deben mantenerse alerta pese a la inoperatividad

CIBanco, Intercam y Vector ya

Ratifican amparo a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, para revisar medida cautelar de prisión preventiva

La resolución judicial obliga a una nueva audiencia para analizar si el exfuncionario debe continuar bajo custodia por presuntas temas de lavado de dinero y delincuencia organizada

Ratifican amparo a José Luis

PAN presenta su nueva app: así es la plataforma digital de Acción Nacional

El partido habilitó una plataforma para teléfonos Iphone y Android

PAN presenta su nueva app:

Hoy No Circula del viernes: qué autos descansan en el Valle de México y de Toluca

Cuáles son los vehículos que no circulan este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del viernes:

Rocha Moya alerta a ciudadanos tras violencia en Culiacán y Mazatlán: “Los delincuentes están en la ciudad”

El titular de la SSC, Omar García Harfuch se reunirá hoy 23 de octubre con el gobernador para reestructurar las estrategias de seguridad

Rocha Moya alerta a ciudadanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

CIBanco, Intercam y Vector ya

CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM

Rocha Moya alerta a ciudadanos tras violencia en Culiacán y Mazatlán: “Los delincuentes están en la ciudad”

911 y tres trabajadores de CCH Sur: estas fueron las personas que supieron del plan mortal de Lex Ashton “N”

Procesan a tres personas que arribaron en avión privado al aeropuerto de Cancún con drogas, dinero y un fusil

Coparmex advierte consecuencias económicas y sociales por guerra del Cártel de Sinaloa: “Simular normalidad debilita la confianza”

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz denuncia que fue

Karely Ruiz denuncia que fue estafada tras Stream Fighters 4: así perdió 55 mil pesos de su premio

Ex novia de Sergio Mayer Mori lo desmiente y tacha de narcisista: “No me voy a quedar callada”

Soda Stereo anuncia conciertos en México: fechas, sedes y preventa

Lola Cortés cumple 55 años en “La Granja VIP” y rompe en llanto al recibir una fiesta entre animales, peleas y gritos

¿Sacrificará el premio? Fabiola Campomane amenaza con salir de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que vinculan a Sofía Niño de Rivera en el caso de la desaparición de Halo, mascota de Aaron Ramsey

¡Va por tele abierta! Este es el canal que transmitirá toda la Serie Mundial gratis en México

Shoko Nakajima promete llevar el Grand Prix de Amazonas 2025 a Japón: “Esta vez llego cien veces más fuerte”

Blue Panther anuncia una sorpresa en el ‘Tzompantli de Máscaras’ del CMLL: “Sera algo muy bonito y de respeto”

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025