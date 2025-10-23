México

Jorge Álvarez Máynez descarta alianza de MC con el PAN en próximas elecciones en Edomex

El partido seguirá su propia ruta electoral en la entidad mexiquense

Por Jorge Contreras

El líder de MC, Jorge Álvarez Máynez descartó ir en alianza con el PAN en las elecciones locales del Edomex en 2027 (especial)

Desde la capital mexiquense, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, descartó categóricamente cualquier posibilidad de competir en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones locales de 2027, al asegurar que el movimiento naranja “tiene su propia ruta y estrategia electoral”.

Durante su visita a Toluca, Álvarez Máynez enfatizó que MC buscará consolidarse como una fuerza política con identidad propia y que, aunque existe respeto hacia los liderazgos de otros partidos, su proyecto se enfocará en construir una opción ciudadana sólida en el Estado de México.

“En el Estado de México, claro que vamos a crecer, van a llegar nuevas personalidades y nuevos perfiles y claro que son bienvenidas y todo mundo tiene un espacio”, expresó el dirigente.

Álvarez Máynez destacó que en los próximos meses el partido evaluará los perfiles que buscan sumarse a MC, siempre bajo el principio de fortalecer la representación local con figuras con arraigo y credibilidad.

No a aspirantes externos para 2029

El líder de MC, Jorge Álvarez Máynez descartó aspirantes externos para la gubernatura del Edomex en 2029, apostará por Juan Zepeda (especial)

Respecto a la elección de 2029 para la gubernatura del Estado de México, el líder nacional de MC cerró la puerta a aspirantes externos, al señalar que la ruta está trazada y tiene nombre propio: Juan Zepeda Hernández, a quien consideró el perfil más sólido del partido para esa contienda.

“En el Estado de México, que ese resultado, al que hacía referencia Juan, es producto de su liderazgo, generosidad cuando muchos titubearon, no dudo, fue un actor protagonista... tenemos liderazgo y lo encabeza Juan Zepeda”, reiteró el excandidato presidencial.

Las declaraciones se dieron al término del informe legislativo de la diputada Ruth Salinas Reyes, donde Álvarez Máynez aprovechó para refrendar su respaldo a la legisladora como candidata a la presidencia municipal de Toluca en 2027.

“Me da mucho gusto que Ruth tenga esa definición, esa claridad de decir: Vamos a luchar por Toluca, por la capital del Estado de México”, dijo el dirigente, ante militantes y simpatizantes reunidos en el evento.

Con este pronunciamiento, el líder emecista dejó claro que el partido apostará por consolidar liderazgos locales y fortalecer su estructura rumbo a las próximas elecciones en la entidad más poblada del país.

