Javier Ceriani asegura que ayudó a Emiliano para que Pepe Aguilar lo ‘desbloqueara’ de los Billboard

Pepe Aguilar acusó a Ceriani de generar odio contra su hija Ángela Aguilar mediante la difusión de noticias falsas. (Infobae México / Jesús Avilés)

Javier Ceriani aseguró en su programa que Emiliano Aguilar fue bloqueado originalmente para asistir a los premios Billboard, y que el patriarca de la familia, Pepe Aguilar, tuvo que dar marcha atrás ante la presión popular.

El periodista relató los supuestos hechos detrás del incidente, detallando la estrategia que habría impedido al joven cantante participar y cómo finalmente se revirtió la situación.

Ceriani explica el bloqueo a Emiliano Aguilar

El 22 de octubre, Ceriani explicó lo sucedido en su canal: “Bueno, Emiliano lo dijo con sus propias palabras: Mi familia me bloqueó. Yo te conté cuál era el vínculo que unía, y mirá que yo venía insistiendo con esto, eh”.

Según el conductor, la directora de los Billboard, Leila Cobos, tenía vínculos con Pepe Aguilar y su entorno, lo que habría facilitado el bloqueo de Emiliano.

Emiliano Aguilar también envió una indirecta a su familia. (Instagram: Emiliano Aguilar)

Ceriani detalló que, ante la presión de los fans y el apoyo de figuras como Óscar y Cristi, así como de su fandom conocido como “las Cerianitas”, Pepe Aguilar habría solicitado desbloquear a su hijo para que pudiera asistir al evento en Miami.

“Porque sí existió el bloqueo y nosotros lo desbloqueamos. Esto fue lo que pasó”, insistió Ceriani, señalando que la intervención popular y mediática obligó a la familia a ceder.

Emiliano Aguilar recibió críticas por exponer mariguana durante un live. (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

El periodista explicó que la intención inicial del bloqueo era controlar la presencia de Emiliano y evitar un punto de escándalo, pero que la reacción de la audiencia convirtió la situación en un triunfo del joven cantante.

Ceriani también comentó que el desbloqueo buscaba limpiar la imagen de la familia, pero resultó contraproducente:“La intención era ensuciar a Emiliano también con el desbloqueo, pero le salió mal, porque la entrevista del día lunes cambió todo otra vez. Emiliano tiene el favor popular”.

Emiliano Aguilar deja atrás las polémicas y se acerca a su familia: así suena su debut en el regional mexicano. (Cortesía)

El periodista afirmó que esta situación generó tensiones dentro de la familia Aguilar y afectó la dinámica con otros miembros del clan, mencionando que Nodal y Ángela se encontraban “desesperados” ante los eventos recientes.

Ceriani concluyó que los intentos de controlar la industria y la imagen de Emiliano se habría desmoronado y que la presión popular demostró el poder de la audiencia.