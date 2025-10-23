México

Conoce el clima de este día en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Secretaría de Turismo)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Acapulco de Juárez este jueves 23 de octubre:

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Acapulco de Juárez es de 7% durante el día y del 65% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 43% en el transcurso del día y del 55% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 32 grados y un mínimo de 25 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 8.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en el puerto más famoso de México

Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos de México localizado en Guerrero, se caracteriza por tener un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque pocas veces han llegado a descender hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaAcapulco de JuárezGuerreromexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Pensión del Bienestar 2025: ¿De cuánto dinero será el siguiente pago a los adultos mayores?

Se espera que el siguiente depósito del programa se comience a distribuir en noviembre

Pensión del Bienestar 2025: ¿De

Modernizarán al Instituto Mexicano de la Juventud, reforma avanza en el Senado

La modificación a la Ley del IMJUVE alinea la política juvenil con la Agenda 2030 y reconoce a los jóvenes como agentes de cambio

Modernizarán al Instituto Mexicano de

Qué autos descansan por el Hoy No Circula de este jueves 23 de octubre en el Valle de México y de Toluca

Cuáles son los automóviles que tienen restricciones este jueves en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Qué autos descansan por el

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que cerca del 40% fue decomisado en los últimos tres meses

Omar García Harfuch reporta el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Omar García Harfuch reporta el

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Sentencian con más de 47 años de prisión a “El Yimmy”, homicida de Edomex

Sicarios en Sinaloa usaban vehículos clonados del Gobierno Federal y habría dos menores de edad entre los detenidos

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Sergio Mayer Mori

Acusan a Sergio Mayer Mori de no haber dormido con Teo en la suite de La Granja VIP

“El Conquistador”: reality extremo conducido por Julián Gil y Valeria Marín llega a México: fecha de estreno, reglas y premio

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 22 de octubre: TV Azteca reacciona a ausencia del Tío Pepe tras ser insultado por los granjeros

¿Volverá? TV Azteca rompe el silencio sobre la ausencia del Tío Pepe de La Granja VIP tras insultos de Jawy

El es César, el hombre ‘guapo’ que cautivó a Belinda en pleno concierto en Jalisco

DEPORTES

Isaac del Toro recibe nominación

Isaac del Toro recibe nominación al Vélo d’Or y hace historia en el ciclismo mundial

Carlos Slim Domit destaca sobre Checo Pérez: “Eligió Cadillac porque quiere un proyecto nuevo, que lo entusiasme y lo rete”

Real Madrid vs FC Barcelona: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el clásico español desde México

“Si se largaran tres personas, sí”: Tuca Ferretti pone condiciones para volver a Tigres

Clara Brugada presenta el lema oficial del Mundial 2026 para la CDMX