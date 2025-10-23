Cineteca Nacional reestrenará El Callejón de los Milagros, la película que Salma Hayek filmó antes de triunfar en Hollywood

La cinta tendrá un reestreno en cines por su aniversario número 30. Foto: Instagram/@sonypicturesmx.

Con motivo del 30 aniversariode la cinta dirigida por Jorge Fons, el 21 de octubre, a través de una conferencia de prensa que se suscitó en las inmediaciones de la Cineteca Nacional, miembros del reparto original se encargaron de presentar el reestreno de una versión remasterizada en 4K de El Callejón de los milagros, una de las películas más representativas del cine nacional, proyecto que además impulsó la carrera de una joven Salma Hayek.

Además de la participación de Hayek, la película cuenta con las actuaciones de actores de la talla de Bruno Bichir y Luis Felipe Tovar, quienes también vieron beneficiadas sus carreras por el estreno de la cinta en 1995.

Salma Hayek. Crédito: Instagram de Salma Hayek

¿Quiénes acudieron a la charla sobre el reestreno?

A tres décadas del estreno del filme, María Rojo, Margarita Sanz, Esteban Soberanes, Juan Manuel Bernal, Tiaré Scanda y el productor Daniel Brimán, que hizo un énfasis en la duración de cuatro años en el periodo de restauración de la obra, se reunieron para recordar a Fons , contar un par de anécdotas del rodaje, hablar sobre la importancia de la cinta e invitar a las nuevas audiencias a conocer esta historia que ya es un clásico dentro de la cinematografía del país

“El cine sigue siendo un reflejo, no nada más entretenimiento. Es un espejo de la sociedad y una película tan importante merece una segunda oportunidad de que la vean las nuevas generaciones“, sentenció el actor Juan Manuel Bernal.

El callejón de los milagros. Jorge Fons, 1995 (Imagen: IMDB)

¿De qué trata y por qué es importante la película E<i>l Callejón de los milagros </i>que será reestrenada en la Cineteca Nacional?

Basada en una adaptación hecha por Vicente Leñero de la novela homónima de Naguib Mahfuz, en su año de estreno el filme desató bastante polémica por la crudeza de su mensaje e historia, pero también recibió muchos reconocimientos y condecoraciones por su forma de retratar la vida urbana y los conflictos sociales de la época, sumados a las excelentes actuaciones que los intérpretes ofrecieron.

La trama se encuentra fragmentada y se centra en las perspectivas de Rutilio (Ernesto Gómez Cruz), Alma (Salma Hayek) y Susanita (Margarita Sanz). Todos interpretan a personajes que habitan en un callejón que se encuentra situado en un contexto plagado de carencias y circunstancias que los orillan a tomar malas decisiones, así como a reflexionar en cuanto al conflicto, las relaciones y las aspiraciones que rodean sus vidas, rondando temas como el amor, las expectativas, la violencia y las clases sociales.

La cinta tendrá un regreso general a las salas el jueves 30 de octubre.