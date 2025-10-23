México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 22 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Por Infobae Noticias

Guardar
Pemex hace públicos diariamente los
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este miércoles 22 de octubre fue de 55.95 dólares por barril, de acuerdo con los datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados diariamente en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

Pemex se mantiene como el
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PetroleoMezcla mexicanaMéxico economíamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Clima en Ciudad de México: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Ciudad de México:

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Monterrey este 23 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Clima en Tijuana: temperatura y probabilidad de lluvia para este 23 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Tijuana: temperatura y

Clima en México: el estado del tiempo para Guadalajara este 23 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: el estado

Conoce el clima de este día en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Omar García Harfuch reporta el

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Sentencian con más de 47 años de prisión a “El Yimmy”, homicida de Edomex

Sicarios en Sinaloa usaban vehículos clonados del Gobierno Federal y habría dos menores de edad entre los detenidos

ENTRETENIMIENTO

Estas son las películas que

Estas son las películas que están de moda en Prime Video México este día

Lo más visto esta semana de Netflix en México

Acusan a Sergio Mayer Mori de no haber dormido con Teo en la suite de La Granja VIP

“El Conquistador”: reality extremo conducido por Julián Gil y Valeria Marín llega a México: fecha de estreno, reglas y premio

‘La Granja VIP’ en vivo hoy 22 de octubre: TV Azteca reacciona a ausencia del Tío Pepe tras ser insultado por los granjeros

DEPORTES

Isaac del Toro recibe nominación

Isaac del Toro recibe nominación al Vélo d’Or y hace historia en el ciclismo mundial

Carlos Slim Domit destaca sobre Checo Pérez: “Eligió Cadillac porque quiere un proyecto nuevo, que lo entusiasme y lo rete”

Real Madrid vs FC Barcelona: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el clásico español desde México

“Si se largaran tres personas, sí”: Tuca Ferretti pone condiciones para volver a Tigres

Clara Brugada presenta el lema oficial del Mundial 2026 para la CDMX