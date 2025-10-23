CDMX entrega más de 230 toneladas de ayuda a damnificados por las inundaciones

Más de 230 toneladas de víveres recolectadas para damnificados de Álamo y Poza Rica. ( X/@ClaraBrugadaM)

En una intensa jornada de apoyo interinstitucional y ciudadana, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltó la solidaridad de los capitalinos tras las severas lluvias que afectaron a regiones de Veracruz. A través de su cuenta oficial de X, la mandataria detalló la magnitud y organización detrás del envío de recursos a las comunidades más perjudicadas.

Desde treinta y dos centros de acopio repartidos por la capital, coordinados por la Contraloría General de la CDMX y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, se han reunido más de 230 toneladas de víveres para los damnificados de Álamo y Poza Rica, en el estado de Veracruz. Estos insumos ya se encuentran en proceso de distribución hacia las familias que más lo necesitan.

Brugada subrayó la participación activa de la ciudadanía, cuyos donativos y voluntariado han sido esenciales para el éxito de esta estrategia. “La solidaridad de la Ciudad de México no conoce fronteras”, escribió en su mensaje, poniendo énfasis en el compromiso colectivo que permitió la recolección y envío de ayuda masiva a los damnificados por las inundaciones.

La Sedena y la Secretaría de Salud apoyan la entrega y vacunación en zonas afectadas. ( X/@ClaraBrugadaM)

El traslado de los víveres contó con el respaldo efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que aportó su capacidad logística para garantizar la llegada oportuna de los alimentos y productos básicos. Por otro lado, la Secretaría de Salud de la CDMX desplegó brigadas que realizan jornadas de vacunación casa por casa en las localidades afectadas.

Este operativo también involucró el esfuerzo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX y el Sistema de Aguas, organismos que han trabajado coordinadamente en labores de limpieza y desazolve en las zonas más vulnerables. También la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México se ha unido a las labores.

“Seguiremos apoyando, con el corazón por delante, a nuestras hermanas y hermanos veracruzanos”, expresó Clara Brugada, reafirmando la continuidad del respaldo institucional y ciudadano desde la capital. La mandataria enfatizó su agradecimiento “profundamente” tanto a la sociedad como a las instituciones que se sumaron al llamado por Veracruz.

Profeco despliega supervisión en respuesta al encarecimiento de básicos

Brigadas de limpieza y desazolve capitalinas trabajan en las áreas más vulnerables de Veracruz. ( X/@ClaraBrugadaM)

Mientras los apoyos logísticos llegan a los hogares dañados, autoridades federales respondieron a una preocupación creciente: el incremento de precios en productos de la canasta básica en las zonas afectadas. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) movilizó inspectores para evaluar y frenar la especulación comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum comunicó que la Profeco ya envió personal a los municipios donde se detectaron precios inusualmente altos. “No puede ser esta especulación y menos con la alimentación”, advirtió, subrayando la importancia de evitar el abuso durante la emergencia.

Mediante estos operativos se busca sancionar cualquier aumento injustificado que castigue la economía de las familias damnificadas. Reportes oficiales señalan que algunos productos básicos llegaron a superar los 200 pesos por unidad tras las inundaciones.