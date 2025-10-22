Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua expulsa a estudiante que embriagó a perrita callejera

Tras la difusión de un video de una perrita siendo emborrachada en Chihuahua por un grupo de jóvenes, la UPN expulsó a una de sus alumnas involucradas. (Crédito: redes sociales)

La Universidad Nacional Pedagógica del Estado de Chihuahua determinó dar de baja definitivamente a una de sus estudiantes después de haber aparecido en un video viral en el que realiza un acto de maltrato animal.

El 12 de octubre se viralizó un video en el que un grupo de jóvenes obliga a una perrita en situación de calle a consumir alcohol, causando un enfado generalizado entre internautas.

Los perpetuadores se encontraban dentro de un auto que circulaba en Ciudad Madera, Chihuahua. En el video es notable el temor y desconcierto del animal al ser forzado a abrir el hocico y consumir la bebida.

El material fue grabado y difundido por los propios involucrados, generando una ola de repudio por parte de usuarios y organizaciones dedicadas a la protección animal, que exigieron justicia en el caso.

Dichas organizaciones lograron detectar que dos de las creadoras de este contenido se encontraban inscritas en la UPNECH, por lo que demandaron a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto y emplear medidas pertinentes en su contra.

Esto fue lo que respondió la Universidad a las exigencias y demandas en redes

En primera instancia, la Universidad compartió un comunicado oficial en el que hacía de conocimiento que al menos una de las personas involucradas se encontraba matriculada dentro de su comunidad de alumnos. La rectora, Graciela Aida Velo, manifestó su apoyo y convicción para dar seguimiento al caso, señalando que ya se estaban tomando medidas para resolver los acciones.

La escuela de nivel superior habría identificado a una de las personas que aparecen en el video. (FB UPN)

El día 21 de octubre, la Institución reiteró su seguimiento al caso a través de un nuevo comunicado en el que nos hacen saber que su Consejo de Calidad, órgano colegiado y máxima autoridad en decisiones académicas, había determinado como sanción resolutiva la baja definitiva de la estudiante participante identificada como Alejandra “C”.

Comunicado oficial emitido por la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua respecto a la expulsión de una de sus estudiantes involucrada en la grabación de un acto de maltrato animal

Afirmaron que dicha decisión se estableció basada en su código de ética y convicción por formar profesionales íntegros que se encuentren en la búsqueda de realizar un aporte significativo y humanitario hacia la sociedad.

¿Qué ocurrió con la perrita que apareció en el video viral sufriendo de maltrato?

Si bien se dio a conocer que dicha perrita había sido puesta en libertad después de la grabación, uno de los aspectos que continúan siendo alarmantes en cuanto al caso es que aún no se da con su paradero. Actualmente permanece desaparecida.

Gente aledaña a la zona, junto con organizaciones de rescatistas y activistas han iniciado protocolos de búsqueda en el área para dar con la ubicación de la canina, preservando la esperanza de encontrarla para poder brindarle refugio y atención médica.

Según datos aportados por la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, aproximadamente 20 millones de perros en el país se encuentran en situación de calle. El acontecimiento ha reavivado durante días el debate y reflexión en cuanto a la enorme cantidad de animales en el país que habitan en la calle, así como de la violencia que estos suelen sufrir día a día.