México

Tras enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, Marina y Guardia Nacional detiene a 4 personas con armas largas

Las autoridades detuvieron a dos menores de edad y dos adultos con cartuchos y un vehículo robado

Por Fabián Sosa

Tras los enfrentamientos recientes, las
Tras los enfrentamientos recientes, las autoridades desplegaron un operativo en el que se detuvo a cuatro personas. (SSPS)

Luego de los hechos registrados en el sector norte de Culiacán, la noche del pasado martes 21 de octubre de 2025, elementos de seguridad de un grupo interinstitucional, implementaron un operativo que dio como resultado la detención de cuatro civiles con armas de fuego.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS), se les aseguraron armas largas, municiones, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo vigente.

El equipo se conforma de elementos de la SSPS, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC) la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE)

Resultados del operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa

Los detenidos tenían fusiles bajo
Los detenidos tenían fusiles bajo su poder. (Omar Martínez Noyola)

El GOES de la Policía Estatal Preventiva y el Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo en el sector norte de la capital, con el objetivo de dar con los responsables.

Cuando circulaban sobre la carretera a Culiacancito, en las inmediaciones de Bacurimí, localizaron un vehículo estacionado en el que se detectaron personas armadas, por lo que se llevó a cabo su detención.

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades, se obtuvieron los siguientes resultados: cuatro civiles detenidos, de los cuales, dos son menores de edad.

Además, se aseguraron un fusil calibre 5.56, tres fusiles calibre 7.62 x 39 mm, una pistola calibre 9 mm, 16 cargadores, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas, 103 dosis de hierba verde con características de la marihuana y un vehículo Toyota Corolla con reporte de robo vigente.

Tanto los detenidos como el resto de los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Situación de seguridad en Sinaloa

Autoridades de Sinaloa reportan baja
Autoridades de Sinaloa reportan baja sostenida en homicidios dolosos durante 2025. (Cuartoscuro)

De acuerdo con información con corte al 21 de octubre, Sinaloa acumula cifras mensuales que destacan por su reducción gradual. En octubre, la entidad sumó 1,061 víctimas de homicidio doloso en 21 días, con un promedio de 50.5 casos diarios.

Para septiembre de 2025, el número total fue de 1,587 víctimas y un promedio diario de 52.9, lo que representa una baja frente a meses anteriores.

En comparación con el mismo periodo de 2024, los indicadores presentan una tendencia a la baja. Octubre del año pasado registró 2 mil 293 homicidios y septiembre cerró con 2 mil 350 casos.

En estos meses de 2025, la reducción se mantuvo, lo que consolida a Sinaloa como una de las entidades donde la violencia letal disminuye en términos estadísticos, conforme señala el análisis realizado por Infobae.

Para el mes de agosto de 2025, Sinaloa reportó 1, 634 homicidios, en tanto que en julio la cifra fue de 1,754 víctimas. Mayo y junio también reflejaron un descenso: se reportaron 1, 777 y 1, 818 víctimas respectivamente, lo cual es consistente con la tendencia anual observada por las autoridades judiciales.

A nivel nacional, el reporte de las fiscalías federales y estatales puntualiza movimientos equivalentes, aunque Sinaloa figura por debajo de entidades como Guanajuato (5 homicidios reportados el 21 de octubre), Guerrero (4 casos) y Michoacán (3 víctimas en el mismo corte), con datos de actualidad obtenidos por Infobae. El reporte del 21 de octubre resalta que solo ocho homicidios dolosos fueron reportados en Sinaloa en ese día, muy lejos de las cifras históricas promedio.

En el balance de los últimos 12 meses, la reducción de homicidios dolosos en Sinaloa se observa también en el promedio diario de víctimas. Mientras en octubre de 2024 la media rondaba los 73,9 casos diarios, para octubre de 2025 este índice se colocó en 50,5, según el desglose aportado por fuentes oficiales consultadas por Infobae.

