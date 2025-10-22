México

Sorteo Mayor 3989: Resultados y reintegros 21 de octubre de la Lotería Nacional

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Por Omar López

El billete del sorteo de
El billete del sorteo de este martes hace un homenaje a la labor de los funcionarios del INEGI en 2025. (Lotenal)

El Sorteo Mayor es conocido por ser uno de los juegos de azar más emblemáticos en México, con un premio principal de 21 millones de pesos distribuidos en tres series. Esta tradicional dinámica de la Lotería Nacional de México tiene lugar cada martes a las 20:00 (hora del centro del país).

Resultados del Sorteo Mayor del 21 de octubre de 2025

  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 34947
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 33951
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 47290
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 53550
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 47537
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 11263
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 53487
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 34499
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 14351
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 16419
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 03876
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 10113

Reintegros 7 y 1

El reconocimiento a la Encuesta Intercensal 2025

(Foto: Cuartoscuro)

La ilustración del billete conmemorativo de este martes hace un homenaje a la Encuesta Intercensal 2025, la cuál generará datos sobre cómo ha cambiado el número de personas que viven en México, cuántas son mujeres, hombres, sus edades, dónde viven y cómo son sus viviendas.

“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones”, se lee en la página oficial de la Lotería Nacional.

¿Cómo funciona este sorteo?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

