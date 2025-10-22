México

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Por Infobae Noticias

Guardar
El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio suelen ser constantes.

Es por eso que el AICM informa en vivo el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas del 21 de octubre.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4260

Destino: Tuxtla

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:20

Estado: Demorado

Vuelo: TK182

Destino: Estambul

Aerolínea: Turkish Airlines

Hora: 09:00

Estado: Demorado

Vuelo: LR633

Destino: San Jose Cr

Aerolínea: Lacsa Airlines

Hora: 12:47

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 16:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y4182

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:40

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4402

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Volaris

Hora: 20:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1024

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 20:50

Estado: Demorado

Vuelo: Y4770

Destino: Oakland

Aerolínea: Volaris

Hora: 21:35

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Mantemuertos: la receta viral que reinventa el pan de muerto en versión individual

Cupcakes esponjosos con sabor a azahar, ideales para ofrendas, regalos temáticos o compartir en familia este Día de Muertos

Mantemuertos: la receta viral que

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

El centro penitenciario ha sido escenario de distintos hechos que han marcado la historia de Sinaloa

De la fuga de “El

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

El Consejo también condenó el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y pidió una estrategia contra la violencia

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Descubre el top 10 de

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina recibirá este fin de semana a los Rayados en la cancha de Ciudad Universitaria

Cruz Azul vs Monterrey: precios
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la fuga de “El

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

La Familia Michoacana busca expandirse con laboratorios de metanfetamina en la Sierra de Guerrero, acusan ejidatarios

Capturan a dos extranjeros con armamento y aseguran un campamento improvisado en Chihuahua

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

ENTRETENIMIENTO

Descubre el top 10 de

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Victoria Ruffo explota contra Vadhir por asegurar que Eugenio Derbez “hizo lo que pudo” en su labor como papá

Las mejores películas de Google México para ver en cualquier momento

La Granja VIP en VIVO: Sergio Mayer Mori confiesa a Teo que lo mandará a él a la prueba de hoy

La Bea de La Granja VIP confesó tener una enfermedad que la llevó a pesar que nadie la iba a querer

DEPORTES

Cruz Azul vs Monterrey: precios

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Se empata el marcador tras la marcación de un penal

México Sub-17 consigue su primera victoria en el Mundial Femenil y se mantiene con vida

Brian Rodríguez renovaría con América hasta 2029 tras meses de negociaciones

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”