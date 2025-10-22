Sandra Itzel rompió el silencio tras fuerte enfrentamiento con Lis Vega en la Granja VIP

La cantante cubana reveló que no quiere estar cerca de Sandra Itzel en el reality. (Captura de pantalla TikTok La Granja)

En la transmisión del martes 21 de octubre de la Granja VIP, la conversación se centró en el enfrentamiento verbal entre Sandra Itzel y Lis Vega, donde ambas dejaron al descubierto la falta de confianza dentro del grupo de participantes. Sandra Itzel, cantante y actriz, respondió a los cuestionamientos sobre su relación con sus compañeras tras ser señalada de actuar con falta de honestidad, mientras Lis Vega y Fabiola Campomanes dejaron clara su desconfianza hacia ella.

El intercambio se produjo durante la dinámica semanal, cuando la jueza Linet Puente planteó una pregunta directa a la participante: “Me gustaría saber cómo te llevas con tus compañeras”. La reacción de Sandra Itzel fue inmediata. Expresó: “Yo soy una persona que soy sumamente amorosa y esa personalidad la tengo desde niña. Creo que en un mundo tan lleno de máscaras, hipocresías, una persona con un corazón bueno, noble y honesto, es vista como hipócrita, mustia, falsa, mentirosa. Yo no voy a cambiar quién soy”.

Esta declaración buscó explicar la postura afectiva de la concursante y el impacto de ese comportamiento en la convivencia dentro del reality. Sin embargo, la respuesta no convenció a sus compañeras. Lis Vega, figura reconocida por su trayectoria en la danza y televisión, dejó en claro su perspectiva: “Que yo no le compro las palabras y que no le creo nada de lo que dice. Y que definitivamente no la quiero en mi vida y es una decisión que tomé porque no tiene nada que ver con lo que ha evolucionado. Me da mucha pena porque hay palabras bonitas que vienen contra fondos negativos”. Esta intervención evidenció la tensión acumulada y marcó un punto de quiebre entre ambas personalidades.

Lis Vega reiteró que no quiere estar cerca de Sandra Iztel. (Captura de pantalla TikTiok)

Fabiola Campomanes también sumó su voz al conflicto, reforzando la narrativa de desconfianza hacia Sandra Itzel. La dinámica entre las participantes muestra fragmentación y alianzas marcadas por afinidades personales más que por estrategias de juego.

Tras esos momentos frente al grupo, la respuesta emocional de Sandra Itzel continuó fuera de cámara, cuando tomó la decisión de aislarse para procesar lo ocurrido. Ante las cámaras, compartió: “No he hecho nada, simplemente: ‘No quiero tu energía porque no te creo’. Eso habla de ella, no de mí. Y me siento feliz y tranquila por eso, porque sé que yo no hice nada, que simplemente lo único que tal vez le molesta es que no pueda creer que en verdad existan buenas personas”.

La intérprete analizó la situación y reflexionó sobre la soledad dentro de la competencia. Enumeró quienes le ofrecieron apoyo: Lolita, Bea y El Patrón. Sostuvo que el resto de los participantes optaron por la distancia o la neutralidad, lo que le sirvió para “tener muy en claro la situación del juego”.

Fabiola Campomanes también criticó a la cantante. (Captura de pantalla TikTok La Granja)

En sus palabras, Sandra Itzel afirmó: “No voy a juzgar una persona solamente porque no le creo. Es como decir que yo no le creo que llore todo el tiempo. Yo no le creo que diga ‘Dios’ y ‘amén’ todo el tiempo. Yo no le creo esas risas que aturden a toda la casa. Yo no se las creo, pero no se lo voy a decir, porque esa es su personalidad y se la respeto”.

Tras este episodio, la concursante consideró que puede aumentar la posibilidad de ser nominada en la próxima ronda, y cerró su intervención con una frase que resume su sentir: “En un mundo lleno de basura, una persona buena es considerada como falsa”. El clima dentro de la Granja VIP queda marcado por la desconfianza y las divisiones, elementos que podrían influir en el rumbo del reality de aquí en adelante.