Nodal confirma show en los Latin Grammy 2025 y lo tunden en redes: “Haciendo de todo menos ver a su hija”

Christian Nodal fue confirmado entre los artistas principales de la 26ª edición de los Latin GRAMMY, y la noticia no tardó en desatar una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios y seguidores lo acusaron de priorizar su carrera sobre su papel como padre.

El evento se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde también están confirmados artistas como Rauw Alejandro, Carlos Santana y Alejandro Sanz.

La organización de la premiación incluyó a Nodal en la más reciente lista de presentaciones, junto a su nominación en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, donde incluso compite con su suegro Pepe Aguilar.

Internautas se burlan de él

El anuncio de la participación de Christian Nodal provocó una inmediata avalancha de comentarios que ironizaron y criticaron tanto su vida personal como la legitimidad de su presencia en el escenario internacional.

Muchos de los mensajes en redes sociales se concentraron en su distancia con su hija Inti y en las razones dadas por él mismo para justificar su ausencia.

Expresiones como “Haciendo de todo menos ir a ver a su hija” y “A qué hora toca Nodal, para no verlo” se multiplicaron en los comentarios del post que realizó la cuenta de los Latin Grammy.

Varias respuestas ironizaron sobre la explicación que el propio cantante ofreció meses atrás en entrevista con Adela Micha, cuando afirmó que la distancia y el tiempo de viaje entre México y Argentina hacen muy difícil visitar a su hija.

Mensajes como “¿Será que va a poder ir? ¿No son muchas horas en avión?” o “Haber si puede ir, acuérdense que si tiene que viajar muchas horas mejor no va” ejemplificaron las burlas.

Los internautas también hicieron insinuaciones respecto a la legitimidad de la nominación, con preguntas directas sobre favoritismos y sobre el mérito artístico de Nodal. Comentarios como “Latin Grammy vendidos”, “Otro premio patrocinado por papito suegro”, y “Sería un fraude si él gana” reflejaron desconfianza hacia la premiación y hacia la figura del cantante. Esto también se da a raíz de que Ángela Aguilar ha ganado múltiples premios este año pese a no tener el mismo éxito que el que gozaba antes de su escándalo con el sonorense.

El nombre de Cazzu también apareció de forma recurrente, con mensajes solicitando su presencia en el evento y cuestionando por qué no fue considerada cuando, a decir de los usuarios, tuvo un mejor año que el mexicano con su disco Latinaje.

¿Nodal ya vio a su hija?

El escrutinio sobre Nodal aumentó aún más porque, aunque Cazzu ha pasado ya una semana en México durante su gira “Latinaje En Vivo”, no se ha dado a conocer públicamente que el cantante haya visto a su hija Inti.

No existen registros de algún reencuentro ni publicaciones recientes que documenten una visita. La artista argentina ha mantenido actividades públicas, conciertos y contacto con sus seguidores, mientras que el cantante mexicano ha preferido limitar su presencia en redes sociales a contenidos relacionados únicamente con su música luego de postear un comunicado en el que aseguraba que sí da manutención a su hija y ha solicitado verla.

La argentina sólo ha comentado a medios que Nodal pidió, a través de sus abogados, ver a Inti: “Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno lo veremos”.