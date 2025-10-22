Luisa María Alcalde acusa falta de empatía sobre “relanzamiento” del PAN: “Están pensando en ellos”

Luisa Alcalde calificó de poca empatía evento de relanzamiento del PAN. (Crédito: X/Luisa Alcalde)

Este 21 de octubre de 2025, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, arremetió contra la marcha del Partido Acción Nacional (PAN) el pasado fin de semana, donde a decir de los integrantes del blanquiazul se trató de un “relanzamiento”, en el que estuvieron políticos y figuras públicas que han sido severamente criticadas.

Ante este evento que figuró bajo el lema “Patria, Familia y Libertad”, la morenista volvió a hablar del tema: “¿Qué hizo el PAN? El domingo, ‘relanzamiento del PAN’, ¿Qué cambiaron a parte del logo?”.

La dirigente comentó que canceló hace una semana su visita al estado tamaulipeco debido a que se están concentrando en reunir víveres para llevar a las comunidades más afectadas tras las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí:

“Nos estamos dedicando a abrir las puertas en todo el país, porque estamos llamando a militantes para poder juntar alimentos no perecederos, higiene, limpieza, ropa... nos dedicamos solo a eso”.

Resaltó que al evento del PAN acudieron “las mismas caras, pero sobre todo ¡cero empatía!, ¿Crees que le dirigieron una sola palabra a la emergencia?”, la dirigente nacional comentó que tuvieron muy poca solidaridad, ya que ni siquiera le dedicaron “unos cinco minutos” al tema.

“Lo que a la gente le duele es que el ‘relanzamiento’ del PAN sea cambiar un logo, pero son las mismas caras, esas caras que no les importa la gente, que no les importa el pueblo, que al contrario lo desprecian y le dan la espalda”, destacó Luisa Alcalde.

Aseguró que el PAN solo está pensando en “¿Cuánto dinero pagamos para que nos hagan un logo más moderno?... Están pensando en ellos”.

Subrayó que a diferencia del partido blanquiazul, Morena ha abierto 28 centros de acopio en todo el país y agradeció a la solidaridad del pueblo de México para sumarse a la recaudación.

Luisa María Alcalde arremetió contra el "relanzamiento" del PAN. (Captura de pantalla)

PAN rompe alianzas partidistas

En un mensaje dirigido a la militancia y al público en general, el PAN, mediante su dirigente Jorge Romero Herrera, anunció el sábado 18 de octubre, el inicio de una etapa denominada “Nueva Era”.

En este contexto, el partido pretende fortalecer su independencia política y poner fin a cualquier alianza partidista, tanto de carácter previo como potencial.

El planteamiento busca como objetivo principal restablecer la confianza de los ciudadanos en la propuesta democrática del partido.

El panista enfatizó que “Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para ser nuestra propia opción democrática”.