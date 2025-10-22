México

¿Inspiración o coincidencia? Ángela Aguilar sigue los pasos de Rosalía y comparte partituras en sus redes

Recientemente, la artista española causó furor internacional por su forma de promocionar su nuevo disco

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram partituras de su canción Libre Corazón, estrenada el 11 de agosto de 2025.

La cantante mexicana dejó ver la melodía y el título, generando curiosidad entre sus fans sobre el motivo detrás de esta publicación, a pocos días del furor que desató Rosalía con una estrategia similar para promocionar su próximo disco.

Ángela Aguilar comparte partituras

El pasado 21 de octubre, Ángela compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se ven claramente las partituras y se alcanza a leer el título de la composición.

La letra de la canción refleja emociones intensas y un amor libre, destacando versos como:“Voy a quererte siempre, aunque mañana no estaré cuando despiertes, porque me da miedo sentir lo que no sientes...”.

(Instagram)
(Instagram)

Aunque la melodía se estrenó hace más de dos meses, el hecho de publicar las partituras ahora genera especulación entre si podría ser un guiño a nuevos lanzamientos o una forma de conectar con sus fans más músicos, quienes podrían interpretar la canción e incluso anticipar futuros arreglos.

Rosalía y la estrategia de las partituras

Días antes, la cantante española Rosalía había despertado un fenómeno similar al publicar partituras en sus redes sociales para promocionar su cuarto álbum, que llegará tres años después de Motomami.

Su post generó miles de reacciones, con fans subiendo videos interpretando la partitura en distintos instrumentos y analizando cada detalle, desde referencias a Berlín hasta la discoteca Berghain.

Cartel de Rosalía en Callao.
Cartel de Rosalía en Callao. (X)

El impacto fue tal que la publicación de partituras se convirtió en tendencia internacional, aumentando la expectativa sobre el nombre del disco titulado LUX.

La maniobra despertó creatividad entre músicos y fans, anticipando el sonido y el estilo del próximo proyecto de la artista.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha explicado si hay una razón detrás de su publicación o si sólo fue una mera coincidencia.

