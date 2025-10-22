Grupo armado incendia una casa tras irrumpir con auto en el fraccionamiento Colinas de San Miguel en Culiacán, Sinaloa

Los narcos han utilizado estas acciones como forma de presión al gobierno tras detenciones clave para que liberen a los arrestados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo armado provocó el incendio de una vivienda en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, ubicado al sur de Culiacán durante la mañana del miércoles 22 de octubre de 2025, hecho que dejó únicamente daños materiales.

Los agresores utilizaron un automóvil para forzar el portón de acceso principal a la propiedad situada sobre la calle Cerro de Montelargo, casi esquina con la calle Cerro de la Silla, de acuerdo con información publicada por Línea Directa.

Vecinos de la zona reportaron el incidente al número telefónico del servicio de emergencias 911 tras observar a los gatilleros prender fuego al vehículo, lo cual afectó de manera considerable la fachada y el interior de la casa.

Acciones después del incendio

Los narcos intimidan con estas acciones a los pobladores y los obligan a desplazarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los reportes emitidos por Línea Directa, elementos de la Policía Municipal de Culiacán acudieron al lugar y confirmaron el siniestro antes de solicitar la presencia del cuerpo de Bomberos de Culiacán.

Las labores de los rescatistas evitaron la propagación de las llamas a otros inmuebles cercanos. Línea Directa explicó que no se atendieron personas lesionadas o fallecidas y que únicamente se registraron pérdidas materiales en la vivienda afectada.

El ataque se suma a una serie de hechos violentos en la zona. Apenas el jueves 18 de septiembre, sujetos incendiaron y dispararon contra el domicilio contiguo a la casa atacada este miércoles. En ambos incidentes, los responsables huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Las investigaciones continúan a cargo de las corporaciones locales, sin que hasta el momento se reporte la detención de los presuntos responsables.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los motivos detrás del incendio, aunque la reiteración de ataques en este sector ha generado preocupación entre los residentes de Colinas de San Miguel.

Incendios causados por el narco

Un claro ejemplo de estos actos fue el Culiacanazo de 2019. (Infobae/@Jovani Perez)

En diferentes regiones del país, los grupos delictivos han recurrido a esta forma de violencia por diferentes motivos, entre los que figura ejercer presión al gobierno o a los mandatarios.

Así lo hizo El Chapo Guzmán comenzó una cruenta respuesta debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había detenido a Ovidio Guzmán pero esto sólo duró unos minutos, pues el estado de Sinaloa se paralizó por completo el 17 de octubre de 2019.

En el primer Culiacanazo, también conocido como jueves negro, el gobierno federal tuvo que liberar al Chapito , ya que se desencadenó una violenta respuesta por parte del crimen organizado y “lo prioritario era salvar vidas”.

Según el expresidente, la decisión de liberarlo fue porque “No quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no lo entienden los autoritarios fascistoides; quisieron resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan”.