Esta fue la respuesta de Laura Itzel Castillo sobre el viaje de Noroña y las críticas al Senado

La licencia de diez días que solicitó Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, para viajar a Palestina generó críticas por parte de la oposición y reacciones en el propio Senado, tales como la de la actual presidenta, Laura Itzel Castillo, quien ante cuestionamientos respondió “pregúntenselo a él”.

Según la información publicada por Infobae, la ausencia de Fernández Noroña coincide con debates legislativos relevantes y se da en medio de un contexto internacional marcado por la crisis humanitaria en la región de Gaza. Sin embargo, el senado contempla la suplencia, que en este caso estará ocupada Dunia Ludlow Deloya a quien Noroña señaló como “parte del movimiento” de Morena".

Durante una conferencia de prensa, Fernández Noroña explicó que la visita obedece a una invitación de carácter político y humanitario, organizada e íntegramente financiada por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. “Decidí solicitar la licencia porque es lo correcto, ya que el viaje es incompatible con las sesiones del Congreso”, declaró el senador ante medios nacionales. Infobae mencionó que la visita, programada originalmente para agosto, fue pospuesta por el recrudecimiento del conflicto armado en Palestina.

Tras las críticas, Noroña no ofreció más detalles:

Declaración de Noroña tras polémico viaje. Foto: x.com/@fernandeznorona

Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado y sucesora de Noroña en este mismo puesto, respondió el día de hoy a los cuestionamientos sobre la salida del legislador, tras insistentes cuestionamientos por parte de los medios de comunicación.

La legisladora fue designada el 29 de agosto tras la aprobación de la nueva integración de la Mesa Directiva, con 101 votos a favor. Además durante su discurso de toma de protesta, extendió el agradecimiento a las bancadas de todos los partidos, incluido el propio Fernández Noroña.

Otros señalamientos de Gerardo Fernández Noroña

Infobae recordó que las polémicas que han rodeado a Fernández Noroña no son inusuales. El senador ha protagonizado disputas verbales con otros legisladores y ha sido señalado por expresiones polémicas, como cuando en sesión plenaria fue acusado de lenguaje inapropiado, lo que le valió incluso sanciones de la propia Mesa Directiva.

También se le señaló por sus reciente viajes y la modalidad de los mismos, fue centro de controversias en redes sociales por sus posturas sobre la política exterior de México y sus críticas abiertas a la prensa vinculada a la “oposición conservadora”, además del reciente enfrentamiento con el priista Alejandro Moreno.

El viaje de Fernández Noroña se realiza en un periodo en que el Senado continúa con su agenda, mientras organismos internacionales insisten en la atención urgente a la situación en Gaza. Sobre la posibilidad de que la salida del senador esté motivada por cuestiones políticas internas, el propio Fernández Noroña señaló: “No hay ninguna ruptura con mi grupo parlamentario ni con la presidenta; la razón de la licencia es este viaje, nada más”, aseguró.