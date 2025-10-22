Detienen a hombre por presuntamente agredir a su pareja y provocar incendio en su domicilio en Tláhuac

El hombre fue detenido al descartar la necesidad de ser atendido. Foto: (iStock)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 48 años de edad, presuntamente responsable de agredir físicamente a su pareja sentimental y provocar un incendio en un domicilio ubicado en la colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac.

Los hechos ocurrieron luego de que los oficiales atendieran una solicitud ciudadana, emitida por vía frecuencia de radio, por parte de una mujer de 42 años. La denunciante informó que había recibido una llamada telefónica en la que se le alertaba que su hermana estaba siendo agredida por su pareja sentimental, quien además intentó drogarla con medicamentos controlados.

La mujer se trasladó de inmediato al domicilio señalado y, al llegar, encontró al hombre visiblemente alterado, quien comenzó a lanzar amenazas de provocar un incendio. Ante la situación de riesgo, los uniformados desplegaron un dispositivo de seguridad en el perímetro.

Los oficiales entraron al lugar del incendio para rescatar a la víctima y al presunto agresor. Foto: (Captura de pantalla)

Instantes después, los policías se percataron de que del interior del inmueble comenzaba a salir humo, por lo que activaron los protocolos de emergencia. Ingresaron rápidamente a la vivienda y localizaron a una mujer de 53 años sobre una cama. Uno de los oficiales la cargó y la puso a salvo en un sitio seguro en lo que llegaban los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al lugar diagnosticaron a la víctima con quemaduras de segundo grado en el 40 por ciento de su superficie corporal, además de múltiples golpes. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

En tanto, el presunto agresor también fue encontrado dentro del inmueble. Aunque recibió atención por parte del personal de emergencias prehospitalarias, no presentó heridas que requirieran hospitalización. Por lo anterior, los policías procedieron a su detención, le informaron sus derechos de ley y fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de determinar su situación jurídica.

Al no ser necesario el traslado a un hospital para el hombre de 48 años de edad, elementos de la SSC lo detuvieron para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Foto: (iStock)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso con la atención oportuna a reportes ciudadanos, especialmente en casos relacionados con violencia de género, y recordó a la ciudadanía que están disponibles diversos canales de denuncia para prevenir y actuar ante situaciones de violencia familiar.

Al momento no se ha brindado información sobre el estado actual de la víctima, mientras que usuarios en rede sociales han lamentado los hechos y señalaron la necesidad de atender casos de violencia con perspectiva de género, mientras que destacaron la oportuna intervención de las autoridades.