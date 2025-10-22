México

Cuánto tiempo debes dejar el aceite de coco en el cabello para obtener sus beneficios hidratantes

A este ingrediente se el atribuyen muchas propiedades para la salud del cabello y la piel

Por Abigail Gómez

El aceite de coco es
El aceite de coco es un producto versátil utilizado en cocina, belleza y cuidado personal por sus múltiples beneficios. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de coco es una grasa vegetal extraída de la pulpa o carne del coco maduro.

Se presenta en estado sólido a temperaturas bajas y líquido cuando la temperatura es cálida. Se utiliza en la cocina, la cosmética y la industria, destacando por su contenido de ácidos grasos saturados, principalmente ácido láurico.

Su aroma y sabor son característicos, y su textura lo hace versátil para diferentes aplicaciones.

El aceite de coco virgen
El aceite de coco virgen se obtiene mediante prensado en frío y conserva más nutrientes y sabor que el refinado. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del aceite de coco para el cabello

El aceite de coco se utiliza en el cuidado capilar por varios motivos respaldados por estudios y evidencia empírica. Entre los beneficios del aceite de coco para el cabello se encuentran:

  • Hidratación: Ayuda a retener la humedad en el cabello seco y dañado.
  • Reducción de la pérdida de proteínas: Puede disminuir la pérdida de proteínas del cabello causada por lavado o tratamientos químicos.
  • Mejora de la salud del cuero cabelludo: Sus propiedades antimicrobianas pueden contribuir a reducir la caspa y favorecer un ambiente saludable en el cuero cabelludo.
  • Prevención del daño: El aceite de coco puede fortalecer el cabello y reducir el daño por peinado, calor o exposición al sol.
  • Aporte de brillo: Puede incrementar el brillo y la suavidad del cabello al recubrirlo y suavizar la cutícula capilar.

Para mejores resultados, su uso suele ser aplicando pequeñas cantidades como mascarilla o acondicionador, evitando el exceso para no dejar residuos grasos.

Usarlo de manera regular te
Usarlo de manera regular te ayudará a tener un cabello sedoso y brillante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo debo aplicar aceite de coco en el cabello para obtener sus beneficios hidratantes

Para obtener los beneficios hidratantes del aceite de coco en el cabello, se recomienda aplicar el producto durante un periodo de 20 a 30 minutos. Este tiempo permite que el aceite penetre en la fibra capilar y aporte hidratación.

En casos de cabello muy seco o dañado, algunas personas dejan el aceite de coco durante más tiempo, incluso por varias horas o toda la noche.

En estos casos, se suele cubrir la cabeza con un gorro de ducha para evitar manchas en la ropa de cama.

Luego del tiempo de exposición, es importante lavar el cabello con shampoo para retirar el exceso de aceite y evitar que quede grasoso.

Sus propiedades hidratantes son ideales
Sus propiedades hidratantes son ideales para el cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia de uso depende del tipo y las necesidades del cabello, pero suele aplicarse entre una vez por semana y una vez cada dos semanas.

