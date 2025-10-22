Clima en México este 22 de octubre: revisa la previsión meteorológica en tu región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 22 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 22 de octubre

Un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste de la República mexicana, en interacción con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Veracruz.

Simultáneamente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Guerrero, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dichas entidades.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y centro de México.

Nuevo frente frío núm. 9 ingresará a la frontera norte de México, generará fuertes rachas de viento de 50 a 60 km/h en el norte y noreste del país.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ingresarán al noroeste del país, en donde ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h, así como descenso de temperaturas y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

Martes 21 de octubre:

Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Los Tuxtlas, Capital y Olmeca), Chiapas (norte, este y sureste), Tabasco (este y sur) y Campeche (este y sureste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero (sur y sureste), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.