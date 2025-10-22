México

Clima en México este 22 de octubre: revisa la previsión meteorológica en tu región

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 22 de octubre.

Pronóstico del tiempo para este 22 de octubre

Un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste de la República mexicana, en interacción con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Veracruz.

Simultáneamente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Guerrero, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dichas entidades.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y centro de México.

Nuevo frente frío núm. 9 ingresará a la frontera norte de México, generará fuertes rachas de viento de 50 a 60 km/h en el norte y noreste del país.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ingresarán al noroeste del país, en donde ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h, así como descenso de temperaturas y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

Martes 21 de octubre:

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Los Tuxtlas, Capital y Olmeca), Chiapas (norte, este y sureste), Tabasco (este y sur) y Campeche (este y sureste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero (sur y sureste), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Congreso CDMX exhorta a reforzar campañas sobre trastornos alimenticios

Congresistas y especialistas destacaron la necesidad de campañas claras y accesibles dirigidas a niñas, niños, adolescentes y adultos

Congreso CDMX exhorta a reforzar

Amiga de Valeria Márquez, Vivian de la Torre, habla de la influencer a cinco meses de su asesinato

Vivian de la Torre, quien se ha visto envuelta en decenas de rumores en redes, ha negado cualquier implicación en la muerte de la jalisciense

Amiga de Valeria Márquez, Vivian

Detienen a hombre por presuntamente agredir a su pareja y provocar incendio en su domicilio en Tláhuac

La víctima, que presentó quemaduras en el 40% de su cuerpo, fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital

Detienen a hombre por presuntamente

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Los ataques armados ocurrieron cerca de la Feria Ganadera y en inmediaciones de dos plazas comerciales

Violencia en Culiacán: dos ataques

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 21 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Culiacán: dos ataques

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Aseguran cargamento de cocaína en Sonora escondido en carcasa de motor proveniente de Naucalpan, Edomex

Detienen a cinco personas por ataques contra el Ejército y policías en Coahuila

Recapturan a “Mono Canelo”, líder de una célula de Los Chapitos y generador de violencia en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Amiga de Valeria Márquez, Vivian

Amiga de Valeria Márquez, Vivian de la Torre, habla de la influencer a cinco meses de su asesinato

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

Leo Rizzi comparte detalles de su concierto en CDMX: “Habrá invitados sorpresa”

DEPORTES

Faitelson demerita rumores sobre Javier

Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Ex rival de Canelo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra el tapatío y a él le faltó

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos