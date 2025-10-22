México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 21 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Por Infobae Noticias

Guardar
Consulta el precio de este
Consulta el precio de este día. (Infobae)

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 54.63 dólares por barril este martes 21 de octubre, de acuerdo con la información actualizada todos los días en la página web oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

Pemex se mantiene como el
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PetroleoMezcla mexicanaMéxico economíamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Los ataques armados ocurrieron cerca de la Feria Ganadera y en inmediaciones de dos plazas comerciales

Violencia en Culiacán: dos ataques

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 21 de octubre

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Además el influencer fue sancionado por romper las normas de la producción y el manual de los granjeros

Jawy recibió regaño público tras

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

La intérprete sinaloense rompió el silencio sobre los comentarios cariñosos del hijo de Sergio Mayer

Sergio Mayer Mori llama “esposa”

Captan agresión de paciente a doctora en hospital del IMSS en Cabo San Lucas y el video se vuelve viral

El video difundido en redes sociales que generó una inmediata reacción en la opinión pública

Captan agresión de paciente a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Culiacán: dos ataques

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Aseguran cargamento de cocaína en Sonora escondido en carcasa de motor proveniente de Naucalpan, Edomex

Detienen a cinco personas por ataques contra el Ejército y policías en Coahuila

Recapturan a “Mono Canelo”, líder de una célula de Los Chapitos y generador de violencia en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Jawy recibió regaño público tras

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

Leo Rizzi comparte detalles de su concierto en CDMX: “Habrá invitados sorpresa”

Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

DEPORTES

Faitelson demerita rumores sobre Javier

Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Ex rival de Canelo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra el tapatío y a él le faltó

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos