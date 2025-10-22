Choque entre Metrobús y vehículo particular en la GAM de la CDMX deja al menos siete personas lesionadas

Elementos de seguridad y emergencias acudieron al lugar. Foto: (Redes sociales)

Una choque entre una unidad del Metrobús de la línea 7 y un vehículo particular en la Calzada de los Misterios, alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, dejó como saldo al menos siete personas lesionadas. El percance ocurrió durante la hora pico, en la intersección con la avenida Ricarte, en la colonia Tepeyac Insurgentes.

El accidente se presentó cuando la unidad número 942 del Metrobús, que circulaba rumbo a la terminal del Hospital La Villa, impactó con fuerza a un automóvil particular. Según testimonios, el vehículo habría intentado girar sobre la izquierda en una zona donde la maniobra no está permitida, momento en el que fue embestido por el transporte público.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron en el lugar a usuarios del Metrobús y a la conductora del automóvil. Al menos cuatro personas recibieron atención médica inmediata, entre ellas el operador de la unidad, quien resultó afectado tras el choque. Se reportó también que otras siete personas permanecieron dentro del Metrobús a la espera de revisión médica, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad.

La colisión provocó que el automóvil quedara proyectado contra el zaguán de una vivienda marcada con el número 774 sobre la Calzada de los Misterios. La conductora del vehículo permaneció en el interior esperando la llegada de autoridades del seguro y de los servicios médicos, sin salir del auto durante varios minutos tras el impacto.

La circulación resultó parcialmente afectada, ya que el Metrobús involucrado permaneció bloqueando el carril confinado. La situación ocasionó retrasos, pero el servicio de la línea 7 nunca se suspendió completamente, permitiendo el paso de otras unidades aunque con demoras considerables para los usuarios. Patrullas y una unidad del cuerpo de bomberos se presentaron en el sitio para coordinar el retiro de los vehículos y atender a los perjudicados.

Asimismo, comerciantes también teorizaron que el conductor del automóvil intentó la vuelta en sentido prohibido justo antes de la colisión. Las autoridades continúan la investigación para determinar responsabilidades y deslindar las causas precisas del accidente.

Reporte del Metrobús

El Metrobús dio a conocer mediante un comunicado en redes sociales que ocho personas resultaron lesionadas tras un choque entre un autobús de Metrobús y un vehículo particular cerca de la estación Avenida Talismán de la Línea 7, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Comunicado de Metrobús. Foto: x.com/@MetrobusCDMX

Según Metrobús, el autobús tenía luz verde cuando un auto realizó una vuelta prohibida, lo que provocó el accidente. Solo una persona fue trasladada al hospital. La Fiscalía capitalina investigará el caso, y Metrobús se comprometió a colaborar y monitorear la salud de los lesionados.