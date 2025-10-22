México

Choque entre Metrobús y vehículo particular en la GAM de la CDMX deja al menos siete personas lesionadas

El accidente se presentó cuando la unidad número 942 del Metrobús, que circulaba rumbo a la terminal del Hospital La Villa, impactó con fuerza a un automóvil particular

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Elementos de seguridad y emergencias
Elementos de seguridad y emergencias acudieron al lugar. Foto: (Redes sociales)

Una choque entre una unidad del Metrobús de la línea 7 y un vehículo particular en la Calzada de los Misterios, alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, dejó como saldo al menos siete personas lesionadas. El percance ocurrió durante la hora pico, en la intersección con la avenida Ricarte, en la colonia Tepeyac Insurgentes.

El accidente se presentó cuando la unidad número 942 del Metrobús, que circulaba rumbo a la terminal del Hospital La Villa, impactó con fuerza a un automóvil particular. Según testimonios, el vehículo habría intentado girar sobre la izquierda en una zona donde la maniobra no está permitida, momento en el que fue embestido por el transporte público.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron en el lugar a usuarios del Metrobús y a la conductora del automóvil. Al menos cuatro personas recibieron atención médica inmediata, entre ellas el operador de la unidad, quien resultó afectado tras el choque. Se reportó también que otras siete personas permanecieron dentro del Metrobús a la espera de revisión médica, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad.

La colisión provocó que el automóvil quedara proyectado contra el zaguán de una vivienda marcada con el número 774 sobre la Calzada de los Misterios. La conductora del vehículo permaneció en el interior esperando la llegada de autoridades del seguro y de los servicios médicos, sin salir del auto durante varios minutos tras el impacto.

La circulación resultó parcialmente afectada, ya que el Metrobús involucrado permaneció bloqueando el carril confinado. La situación ocasionó retrasos, pero el servicio de la línea 7 nunca se suspendió completamente, permitiendo el paso de otras unidades aunque con demoras considerables para los usuarios. Patrullas y una unidad del cuerpo de bomberos se presentaron en el sitio para coordinar el retiro de los vehículos y atender a los perjudicados.

Asimismo, comerciantes también teorizaron que el conductor del automóvil intentó la vuelta en sentido prohibido justo antes de la colisión. Las autoridades continúan la investigación para determinar responsabilidades y deslindar las causas precisas del accidente.

Reporte del Metrobús

El Metrobús dio a conocer mediante un comunicado en redes sociales que ocho personas resultaron lesionadas tras un choque entre un autobús de Metrobús y un vehículo particular cerca de la estación Avenida Talismán de la Línea 7, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Comunicado de Metrobús. Foto: x.com/@MetrobusCDMX
Comunicado de Metrobús. Foto: x.com/@MetrobusCDMX

Según Metrobús, el autobús tenía luz verde cuando un auto realizó una vuelta prohibida, lo que provocó el accidente. Solo una persona fue trasladada al hospital. La Fiscalía capitalina investigará el caso, y Metrobús se comprometió a colaborar y monitorear la salud de los lesionados.

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXHospital La VillaGustavo A. MaderoGAMmexico-noticias

Más Noticias

Mantemuertos: la receta viral que reinventa el pan de muerto en versión individual

Cupcakes esponjosos con sabor a azahar, ideales para ofrendas, regalos temáticos o compartir en familia este Día de Muertos

Mantemuertos: la receta viral que

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

El centro penitenciario ha sido escenario de distintos hechos que han marcado la historia de Sinaloa

De la fuga de “El

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

El Consejo también condenó el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y pidió una estrategia contra la violencia

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Descubre el top 10 de

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina recibirá este fin de semana a los Rayados en la cancha de Ciudad Universitaria

Cruz Azul vs Monterrey: precios
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la fuga de “El

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

La Familia Michoacana busca expandirse con laboratorios de metanfetamina en la Sierra de Guerrero, acusan ejidatarios

Capturan a dos extranjeros con armamento y aseguran un campamento improvisado en Chihuahua

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

ENTRETENIMIENTO

Descubre el top 10 de

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Victoria Ruffo explota contra Vadhir por asegurar que Eugenio Derbez “hizo lo que pudo” en su labor como papá

Las mejores películas de Google México para ver en cualquier momento

La Granja VIP en VIVO: Sergio Mayer Mori confiesa a Teo que lo mandará a él a la prueba de hoy

La Bea de La Granja VIP confesó tener una enfermedad que la llevó a pesar que nadie la iba a querer

DEPORTES

Cruz Azul vs Monterrey: precios

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Se empata el marcador tras la marcación de un penal

México Sub-17 consigue su primera victoria en el Mundial Femenil y se mantiene con vida

Brian Rodríguez renovaría con América hasta 2029 tras meses de negociaciones

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”