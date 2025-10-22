México

Así fue la reacción de Sergio Mayer Mori al recibir la noticia de dormir con Teo en la suite del capataz

El actor no logró ocultar su sentir tras el anuncio que realizó Adal Ramones

Por Cinthia Salvador

El actor no logró ocultar su sentir tras el anuncio que realizó Adal Ramones. (Captura de pantalla TikTok)

La reciente votación del público de La Granja VIP generó una intensa reacción en la última emisión del reality, donde se anunció que Sergio Mayer Mori deberá compartir la suite del capataz con César Doroteo, conocido en el programa como Teo. El resultado tomó por sorpresa al actor, quien expresó una visible molestia una vez que Adal Ramones, conductor del formato, dio a conocer el desenlace de la dinámica ante las cámaras.

La decisión fue resultado de más de 2 millones de votos emitidos durante la segunda semana, cifra que determina cada semana cuál de los participantes puede dormir con todas las comodidades de la habitación del capataz. Fue entonces que el rostro de Mayer Mori mostró poca conformidad con la votación, agudizando la tensión dentro del grupo de celebridades.

“¿Quieren saber mi opinión? Ya lo dije allá afuera pero me pareció muy mal jugado de su parte, un poco ridículo (…) por lo menos lo hubieran escogido ayer, eso hubiera tenido más sentido”, lanzó el actor en declaraciones ante las cámaras.

Entre los participantes, Teo había aceptado previamente la posibilidad de ser nominado junto con, sin embargo ganó la prueba contra Lis Vega, postura que expuso ante sus compañeros con tranquilidad. El influencer aseguró estar listo para permanecer varias semanas en riesgo, desestimando cualquier conflicto.

El público habría seleccionado a Teo para copmártir la suite con Sergio. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Por otro lado, lo que no esperaba Mayer Mori es que la audiencia apostara por seleccionar al influencer para pasar la semana en la suite, lo que para él resultó incómodo. “Lo que me cala no es dormir con César, pero lo que no me gusta es que me quieran ver la cara de tonto”, declaró el actor.

La controversia impactó la convivencia en el reality y las redes sociales, por lo que rápidamente comenzaron a llenarse de comentarios criticando la actitud de Mori. “Me da gusto que Sergio demuestre su verdadero ser”, “No anda soportando”, “No tiene humildad”, “Se le borró la sonrisa”, fueron algunos de los comentarios en la plataforma de TikTok.

Cabe señalar que durante los últimos días, Sergio Mayer Mori volvió a causar polémica cuando usuarios de redes sociales señalaron comentarios hechos en una conversación privada con Eleazar Gómez. En el video difundido, se escucha al actor referirse a César Doroteo como “Dorothy” y luego emplear un insulto considerado homofóbico. Esta expresión ha sido reprimida por distintos organismos y asociaciones internacionales por su carácter discriminatorio.

(Facebook Pepe y Teo)

El episodio generó debates entre la audiencia del reality y reavivó cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos concursantes dentro del programa, así como sobre los límites del humor y el respeto en espacios públicos.

