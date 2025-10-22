México

Alessandra Rojo de la Vega lanza podcast para encender el debate político

La funcionaria capitalina estrena proyecto digital con invitados que analizan desafíos democráticos, corrupción y políticas públicas

Por Merary Nuñez

"Amazonas" es el podcast de
"Amazonas" es el podcast de la alcaldesa de Cuauhtémoc. |Crédito: Jovani Pérez, Infobae México

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc anunció en redes sociales el lanzamiento de su nuevo proyecto, el cual consiste en la producción del podcast “Amazonas”, un espacio al que define como “La casa de la resistencia, donde la dignidad no se vende y la valentía no se disculpa”.

La funcionaria puntualizó que el objetivo del proyecto no busca agradar, sino provocar un debate: “Aquí venimos a encender”.

En su publicación también compartió un video donde se le ve platicando con el empresario e influencer Carlos Bello, conocido en redes como “No soy Mirrey”.

¿Qué dice en el video?

CRÉDITO: Izquierda IG (@vicentefoxq) | Derecha IG (@alessandrardlv)

Durante el material audiovisual, Bello y Rojo de la Vega dialogan, la alcaldesa relata su activismo social, mientras Carlos Bello expresa su visión sobre la falta de lectura y análisis en la toma de decisiones gubernamentales. Ambos critican a gobiernos latinoamericanos por corrupción y políticas que perciben como orientadas hacia el autoritarismo.

Rojo de la Vega menciona su admiración por María Corina Machado, a quien identifica como una mujer que lucha por la libertad en Venezuela pese a haber sido perseguida en su país, comparando la situación venezolana con la evolución política de México.

A lo largo del intercambio, ambos protagonistas utilizan experiencias y testimonios personales para advertir sobre posibles riesgos de retroceso democrático en México.

En la conversación se alude a problemas financieros en Pemex y Mexicana, así como a la preocupación por políticas públicas que, según los interlocutores, no se analizan adecuadamente antes de ser implementadas.

Hasta el momento, la edil no ha compartido más detalles de su proyecto.

Rojo de la Vega platica con Carlos Bello Crédito: X(@AlessandraRdlv)

El podcast y el PAN

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada (2000-2006) y también miembro del Partido Acción Nacional (PAN) en días anteriores anunció el lanzamiento de “Líderes de la Verdad”, un podcast orientado a analizar el liderazgo e innovación en un contexto donde, según el exmandatario, el país carece de figuras inspiradoras.

El proyecto tratará también sobre emprendimiento y actualidad política, y contará con invitados destacados.

Fox afirmó que urge reflexionar sobre el futuro nacional y llamó a cuestionar la veracidad de los discursos oficiales, destacando la importancia de discernir entre información verdadera y “exageraciones”.

El exmandatario expresó públicamente su apoyo a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, líder del movimiento “La Resistencia”, promoviendo la participación ciudadana frente al panorama político actual.

