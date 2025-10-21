México

“Tu personalidad falsa”: Kike Mayagoitia enfrenta a Eleazar Gómez y fans lo aplauden en La Granja VIP

Los internautas señalaron que el artista se estaba redimiendo tras su comentario

Por Zurisaddai González

Guardar
(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

La más reciente dinámica de La Granja VIP encendió las redes y cambió por completo la percepción del público sobre Kike Mayagoitia, quien fue elogiado por enfrentarse con respeto y firmeza a Eleazar Gómez, durante una actividad en la que los participantes debían decirse verdades a la cara.

El momento ocurrió el pasado 20 de octubre, y aunque parecía una simple dinámica, terminó generando una ola de comentarios que reivindicaron la figura de Kike, quien ha formado parte de la controversial alianza de hombres en el reality.

Así fue el momento entre Kike y Eleazar Gómez

Durante el ejercicio, Kike debía decir quién le parecía una persona “falsa” dentro del programa y decidió dirigirse a Eleazar Gómez con un mensaje directo:

Eleazar Gómez aseguró que jugará
Eleazar Gómez aseguró que jugará con todo después de darse a conocer su nominación. (Captura de pantalla TikTok)

“Sé que vienes cargando con cosas fuertes del pasado y aquí intentas una redención. (…) Sin embargo, sé que con ciertas personas no sientes esa empatía o calidez sincera y a veces eres falso con esas personas”, expresó Kike, reconociendo también el esfuerzo de su compañero por mostrarse diferente.

Asimismo, el artista ahondó un poco más en su punto: . “Es la segunda vez que estás nominado en dos semanas, sé que eso es difícil y a veces muestras esa personalidad falsa. Yo no lo he sentido conmigo, pero sí he sentido que lo has hecho con algunos otros compañeros y, pues tal cual”.

Eleazar respondió: “Te agradezco mucho, eh, me sirven mucho tus palabras. Sabes que... Digo, yo no me considero una persona falsa, simplemente es mi manera de ser, de comportarme. Eh, por supuesto que no me llevo igual con todos los de la casa, eso sería imposible para mí porque eso sí sería falso”, dijo y añadió:

Usuarios en redes sociales aplaudieron la frontalidad del concursante.(LA Granja VIP/TV Azteca)

“Contigo la he llevado chingón, de hecho, pues con casi todos mis compañeros, eh, pero igual se agradece siempre que tenga esa perspectiva y que me lo comentes así. Eh, me ayuda mucho también para, para reflexionar”.

Reacciones en redes: “Se está redimiendo el Kike”

Tras la emisión, las redes sociales se llenaron de mensajes que destacaron la madurez y autenticidad de Kike Mayagoitia. Muchos usuarios aplaudieron su postura frente a Eleazar, quien ha sido criticado desde su participación por su pasado legal.

“Se está redimiendo el Kike”,“Ojalá despierte y se aleje de ellos”,“De todos los gymbros, el único que me cae bien es Kike, porque escucha a todos y fue el único que se atrevió a decirle sus verdades a Eleazar.”

(Foto Instagram: @kike_mayagoitia)
(Foto Instagram: @kike_mayagoitia)

Las reacciones coincidieron en algo: el público empieza a verlo como uno de los concursantes más coherentes y empáticos, en contraste con otros compañeros más centrados en el conflicto.

Así, entre risas, verdades y tensión, La Granja VIP volvió a ofrecer uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la narrativa de sus participantes.

Temas Relacionados

Kike MayagoitiaEleazar GómezLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobierno presenta Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama: así es la estrategia para detectar a tiempo la enfermedad

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el modelo de atención tendrá una inversión de 8 mil millones de pesos

Gobierno presenta Modelo de Atención

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió la jornada este 21 de octubre con baja de 0,96%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será el magno evento

El gran concierto en vivo de ‘El Divo de Juárez’ podrá ser disfrutado por miles de capitalinos de forma gratuita

Juan Gabriel en Bellas Artes

Festival Nacional Máscaras Danzantes 2025: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

En la quinta edición se reunirán danzantes, artesanos y artistas internacionales con el apoyo de Banco Azteca

Festival Nacional Máscaras Danzantes 2025:

Tras la muerte de Medio Metro Original, Sandra Cuevas le manda mensaje al de Sonido Pirata: “Mi chaparrito”

La empresaria se volvió tendencia en redes sociales tras su publicación

Tras la muerte de Medio
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG, Los Viagras y Los

CJNG, Los Viagras y Los Blancos de Troya: la triple alianza detrás de extorsiones y asesinatos de limoneros en Michoacán

Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

Quién era Miguel Bahena, el alcalde de Pisaflores que fue asesinado a balazos

Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Ejército asegura más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Juan Gabriel en Bellas Artes

Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será el magno evento

Tras la muerte de Medio Metro Original, Sandra Cuevas le manda mensaje al de Sonido Pirata: “Mi chaparrito”

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

Eleazar Gómez podría enfrentar una denuncia por presunta violencia tras salir de La Granja VIP, según Ana María Alvarado

Entorno de Litzy y el chef Poncho Cadena ventila el motivo detrás de su inesperada decisión de posponer su boda

DEPORTES

Dragón Lee conquista WWE: el

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

¿Fin al monopolio? Mikel Arriola pone fecha al fin de la multipropiedad en la Liga MX

Puebla vs América: dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

Este es el premio económico que ganó Karely Ruiz tras vencer a Karina García en el Stream Fighters 4