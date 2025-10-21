“Tu personalidad falsa”: Kike Mayagoitia enfrenta a Eleazar Gómez y fans lo aplauden en La Granja VIP

(La Granja VIP)

La más reciente dinámica de La Granja VIP encendió las redes y cambió por completo la percepción del público sobre Kike Mayagoitia, quien fue elogiado por enfrentarse con respeto y firmeza a Eleazar Gómez, durante una actividad en la que los participantes debían decirse verdades a la cara.

El momento ocurrió el pasado 20 de octubre, y aunque parecía una simple dinámica, terminó generando una ola de comentarios que reivindicaron la figura de Kike, quien ha formado parte de la controversial alianza de hombres en el reality.

Así fue el momento entre Kike y Eleazar Gómez

Durante el ejercicio, Kike debía decir quién le parecía una persona “falsa” dentro del programa y decidió dirigirse a Eleazar Gómez con un mensaje directo:

Eleazar Gómez aseguró que jugará con todo después de darse a conocer su nominación. (Captura de pantalla TikTok)

“Sé que vienes cargando con cosas fuertes del pasado y aquí intentas una redención. (…) Sin embargo, sé que con ciertas personas no sientes esa empatía o calidez sincera y a veces eres falso con esas personas”, expresó Kike, reconociendo también el esfuerzo de su compañero por mostrarse diferente.

Asimismo, el artista ahondó un poco más en su punto: . “Es la segunda vez que estás nominado en dos semanas, sé que eso es difícil y a veces muestras esa personalidad falsa. Yo no lo he sentido conmigo, pero sí he sentido que lo has hecho con algunos otros compañeros y, pues tal cual”.

Eleazar respondió: “Te agradezco mucho, eh, me sirven mucho tus palabras. Sabes que... Digo, yo no me considero una persona falsa, simplemente es mi manera de ser, de comportarme. Eh, por supuesto que no me llevo igual con todos los de la casa, eso sería imposible para mí porque eso sí sería falso”, dijo y añadió:

Usuarios en redes sociales aplaudieron la frontalidad del concursante.(LA Granja VIP/TV Azteca)

“Contigo la he llevado chingón, de hecho, pues con casi todos mis compañeros, eh, pero igual se agradece siempre que tenga esa perspectiva y que me lo comentes así. Eh, me ayuda mucho también para, para reflexionar”.

Reacciones en redes: “Se está redimiendo el Kike”

Tras la emisión, las redes sociales se llenaron de mensajes que destacaron la madurez y autenticidad de Kike Mayagoitia. Muchos usuarios aplaudieron su postura frente a Eleazar, quien ha sido criticado desde su participación por su pasado legal.

“Se está redimiendo el Kike”,“Ojalá despierte y se aleje de ellos”,“De todos los gymbros, el único que me cae bien es Kike, porque escucha a todos y fue el único que se atrevió a decirle sus verdades a Eleazar.”

(Foto Instagram: @kike_mayagoitia)

Las reacciones coincidieron en algo: el público empieza a verlo como uno de los concursantes más coherentes y empáticos, en contraste con otros compañeros más centrados en el conflicto.

Así, entre risas, verdades y tensión, La Granja VIP volvió a ofrecer uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la narrativa de sus participantes.