Metro CDMX y Metrobús 21 de octubre: Retrasos en la línea 3 del STCM por la revisión de un tren

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Usuarios reportaron retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX durante la tarde del 21 de octubre de 2025. La cuenta oficial del sistema informó que la circulación de trenes se agilizó tras la revisión de una unidad y normalizando el servicio.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 21 de octubre.