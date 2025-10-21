Metro CDMX y Metrobús 21 de octubre: Retrasos en la línea 3 del STCM por la revisión de un tren

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 21 de octubre.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Usuarios reportaron retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX durante la tarde del 21 de octubre de 2025. La cuenta oficial del sistema informó que la circulación de trenes se agilizó tras la revisión de una unidad y normalizando el servicio.

