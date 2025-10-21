México

Metro CDMX y Metrobús 21 de octubre: Retrasos en la línea 3 del STCM por la revisión de un tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Por Gerardo Lezama,Mariana CamposyAnayeli Tapia Sandoval

Guardar
21:57 hsHoy

Metrobús CDMX: estaciones cerradas por manifestación en esta última hora del 21 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Por Omar López

Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Leer la nota completa
21:15 hsHoy
Usuarios esperan en los andenes
Usuarios esperan en los andenes de la Línea 3 tras registrarse retrasos; Metro CDMX informó que la circulación fue normalizada luego de la revisión de un tren.

Usuarios reportaron retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX durante la tarde del 21 de octubre de 2025. La cuenta oficial del sistema informó que la circulación de trenes se agilizó tras la revisión de una unidad y normalizando el servicio.

12:54 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:51 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino (TW Metro CDMX)
12:49 hsHoy

Metrobús CDMX

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 21 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Por Omar López

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
11:35 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy martes 21 de octubre.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Últimas noticias

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el cuarto capítulo de este martes 21 de octubre

El programa se transmite a las 21:00 horas por la plataforma YouTube

La Más Draga 7: ella

Adán Augusto López se mantiene “tranquilo” ante solicitud de esclarecimiento realizada por el Sistema Anticorrupción

El senador por Morena tachó como “campañita” la petición de investigación por incongruencias en su declaración patrimonial

Adán Augusto López se mantiene

Temblor hoy 21 de octubre en México: se registra sismo de 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 21 de octubre

Noroña revela que Gil Zuarth buscó entrar a Morena igual que Osorio Chong

El senador ironizó sobre el futuro político del PAN y el posible regreso del expresidente Felipe Calderón

Noroña revela que Gil Zuarth

Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN

El técnico de la selección mexicana habría influenciado la llegada del periodista a TUDN

Por qué Javier Aguirre estaría

ÚLTIMAS NOTICIAS

Amazon planearía contratar robots como

Amazon planearía contratar robots como empleados: se ponen en riesgo miles de empleos en el mundo

Denuncian que apuntan con láser a los aviones cuando aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

Instagram muestra más contenido dañino a adolescentes vulnerables, según Reuters

La reflexión de Thiago Medina a trece días de recibir el alta: “No me quería morir sin ver crecer a mis hijas”

INFOBAE AMÉRICA

“Cómo lo rechacé, en qué

“Cómo lo rechacé, en qué estaba pensando”: la inesperada confesión de Jennifer López sobre el papel que cambió su camino en Hollywood

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Nikita Mijalkov celebra sus 80 años con homenajes en Rusia y cuestionamientos en Occidente

Rusia intensificó el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en octubre

DEPORTES

Valu Fernández reveló intimidades de

Valu Fernández reveló intimidades de la amistad entre Enzo Fernández y Julián Álvarez: “Les digo que parecen novios”

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la segunda ronda del ATP 500 de Viena

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid sufrió una dura derrota 4-0 contra Arsenal en la Champions

Ahora el abogado acusado de estafar a Gonzalo Montiel deberá pagar $300 millones para no ir a la cárcel

El especial festejo de gol de Lamine Yamal dedicado a Nicki Nicole en el triunfo del Barcelona por la Champions