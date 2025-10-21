México

La Granja VIP: Carolina Ross reveló al primer nominado de la segunda semana del reality

El legado de la cantante fue dar a conocer al primer nominado para la segunda semana del reality show

Por Cinthia Salvador

La noche de eliminación en La Granja VIP marcó un momento clave para el desarrollo del reality transmitido por TV Azteca. Tras días de convivencia y diversas pruebas, la primera expulsión captó la atención tanto de los participantes como de la audiencia, que permaneció a la expectativa del desenlace.

Carolina Ross, cantante y creadora de contenido originaria de Sinaloa, resultó ser la primer participante en abandonar la competencia. El público decidió salvar a La Bea, quien continuará una semana más en el programa, junto a César Teo y el resto de los concursantes. La salida de Carolina no pasó inadvertida, ya que tuvo la responsabilidad de cumplir con una de las reglas del programa: dejar un “Legado” al próximo ciclo del reality.

Como parte de esta mecánica, la competidora eliminada debía elegir al primer nominado para la nueva ronda de enfrentamientos y desafíos. Durante la transmisión, Ross reveló su decisión ante sus compañeros, asignando su legado a uno de los miembros del grupo. Eleazar Gómez fue seleccionado como el primer nominado de la segunda semana, poniendo en riesgo su permanencia en el reality.

“¿Lo pensaste muy bien?“, preguntó Adal Ramones. A lo cual, la cantante respondió: ”No, no lo pensé tanto”, confesó entre risas. “Lo supe cuando él se acercó a mí y me dijo que no iba a sentir mala onda conmigo porque yo lo nominé, pero al final, sus acciones me demostraron lo contrario. Entonces ni modo, a mí me gusta estar con gente congruente y él no me lo demostró”, explicó Ross.

“El primer nominado de esta semana, quien probablemente pueda salir, eres tú... querido Eleazar”, señaló el conductor.

“Ya me lo esperaba”, aplaudió y gritó el actor nominado.

La nominación de Gómez generó diversas reacciones entre los habitantes de la granja, quienes ya analizaban nuevas estrategias para la siguiente etapa. Esta decisión se suma a las tensiones propias del formato, en que la audiencia y los concursantes determinan semana a semana la continuidad de cada uno. La competencia promete más incertidumbre y sorpresas mientras avanza cada ciclo en la pantalla.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Sandra Itzel
  5. Alberto del Río “El Patrón”
  6. César Doroteo “Teo”
  7. Manola Díez
  8. Kike Mayagoitia
  9. Lis Vega
  10. Omahi
  11. La Bea
  12. Sergio Mayer Mori
  13. Fabiola Campomanes
  14. Lola Cortés

Quiénes son los nominados de la segunda semana en la Granja VIP 2025

  • Eleazar Gómez

